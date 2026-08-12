Gasperina torna ad avere la sua Chiesa di San Giuseppe . Dopo il restauro si sono riaperte le porte della chiesa settecentesca. Giornata di festa per il paese che nei giorni scorsi ha potuto finalmente riavere il sui luogo sacro. Finito il restauro, finanziato dal Ministero della Cultura e portato avanti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Catanzaro e Crotone , tanta gente in piazza, autorità, tecnici e famiglie per celebrare insieme un momento molto atteso. La riapertura si è trasformata infatti in una festa collettiva per il ritorno a casa di un pezzo di comunità. Gasperina riacquista infatti un luogo fondamentale per la vita religiosa e sociale, un bene recuperato che torna a disposizione della comunità e di chi vorrà visitarlo.

Sul sagrato i saluti di don Alessandro Iannuzzi e del sindaco Gregorio Gallello . Poi la parola all'architetto Stefania Argenti , che ha raccontato cosa è stato fatto: tetto rifatto, facciate recuperate, struttura messa in sicurezza contro i terremoti. Tutto rispettando la chiesa del '700, senza snaturarla. L'obiettivo era uno solo: rendere il luogo di nuovo sicuro e fruibile, lasciandogli la sua anima. Adesso San Giuseppe torna a vivere. Torna ad accogliere fedeli, visitatori e chi vuole capire la storia di Gasperina attraverso le sue pietre.