Uno studio dell’Università di Messina ne aveva documentato la presenza. Il caldo riaccende l’attenzione, ma non ci sono elementi per parlare di emergenza. Ecco come può trasmettersi, chi rischia di più e quali precauzioni adottare

Il nome è di quelli capaci di alimentare immediatamente l’allarme: Vibrio vulnificus, il cosiddetto batterio «mangia-carne», è stato individuato anche nello Stretto di Messina. Una presenza che non rappresenta, di per sé, la prova di un’emergenza sanitaria, ma che torna sotto i riflettori in un’estate caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e da un Mediterraneo particolarmente caldo.

La presenza del microrganismo nelle acque tra Sicilia e Calabria non sarebbe infatti una scoperta recente. Uno studio dell’Università di Messina, condotto anni fa, ne aveva già documentato la presenza nel plancton e nelle acque dello Stretto.

È dunque importante distinguere due elementi: la presenza del batterio e il rischio concreto per la popolazione non sono la stessa cosa. Il primo dato è documentato dalla ricerca citata nel testo; per stabilire se esista oggi un pericolo maggiore per bagnanti o consumatori di prodotti ittici servirebbero invece informazioni aggiornate sulla concentrazione del batterio e sulla sua effettiva circolazione nelle acque.

Perché il caldo riaccende l’attenzione

L’attenzione sul Vibrio vulnificus è cresciuta nelle ultime settimane anche per i casi registrati negli Stati Uniti, dove alcune infezioni hanno avuto esito mortale.

Il batterio vive naturalmente nelle acque costiere calde e salmastre e la crescita delle temperature marine rappresenta uno degli elementi che possono favorirne la presenza e la diffusione.

Il contesto dello Stretto merita quindi attenzione soprattutto perché il Mediterraneo sta attraversando una fase di riscaldamento eccezionale. Ma anche in questo caso è necessario evitare automatismi: acqua più calda non significa automaticamente che fare il bagno nello Stretto comporti un rischio elevato di infezione.

Come può avvenire il contagio

Le principali modalità di esposizione sono due.

La prima riguarda il contatto tra acqua contaminata e una ferita aperta. Il batterio può entrare nell’organismo attraverso una lesione della pelle. Per questo è consigliabile prestare particolare attenzione quando si entra in mare in presenza di ferite non completamente guarite.

Una precauzione analoga riguarda tatuaggi e piercing recenti, che possono rappresentare una porta d’ingresso per microrganismi presenti nell’acqua.

La seconda via è alimentare e riguarda soprattutto il consumo di molluschi e frutti di mare crudi o poco cotti, con particolare attenzione alle ostriche.

Il rischio non riguarda tutti allo stesso modo

Le infezioni da Vibrio vulnificus sono considerate rare, ma possono diventare molto gravi. Tra le complicazioni più pericolose c’è la fascite necrotizzante, un’infezione dei tessuti che può progredire rapidamente.

La prudenza deve essere maggiore soprattutto per le persone che presentano condizioni di salute che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe dell’infezione.

I sintomi possono comprendere disturbi gastrointestinali, febbre e nausea, mentre le forme cutanee possono manifestarsi con lesioni e alterazioni dei tessuti.

Proprio la possibilità di una progressione rapida rende importante non sottovalutare sintomi sospetti dopo un’esposizione a rischio e rivolgersi tempestivamente a un medico.

Stretto di Messina, nessun allarme automatico

La presenza storicamente documentata del Vibrio vulnificus nello Stretto è dunque un elemento da conoscere, soprattutto in una fase di temperature marine elevate. Non basta però per affermare che oggi esista un’emergenza sanitaria o che il rischio per chi fa il bagno sia aumentato in modo significativo.

Per arrivare a una valutazione attuale servirebbero infatti dati recenti sulla presenza e sulla concentrazione del batterio nelle acque dello Stretto, oltre a eventuali informazioni epidemiologiche su infezioni riconducibili alla zona.

Nel frattempo, le precauzioni sono semplici: evitare il contatto tra acqua marina e ferite aperte o lesioni recenti, prestare attenzione a tatuaggi e piercing appena effettuati e consumare frutti di mare ben cotti.

Il messaggio, quindi, non è quello di evitare il mare a prescindere. È quello di conoscere il rischio e adottare comportamenti prudenti, senza trasformare una presenza microbiologica documentata in un allarme sanitario che, sulla base delle informazioni disponibili, deve ancora essere verificato nella sua reale portata.