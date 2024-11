«Ho voluto storicizzare la mia vita, mettere nero su bianco quel che è stato, perché ho pensato che il presente non basta». Sono queste le motivazioni che hanno spinto Nicolino La Sorba, imprenditore di Capo Vaticano, a scrivere il suo primo libro. Il titolo è “Il senso della mia vita” e il volume si pone come un’autobiografia, nella quale La Sorba narra episodi relativi all’infanzia, al percorso scolastico e a quello lavorativo. Il libro sarà presentato sabato 27 agosto, alle ore 18, a Casa Berto, a Capo Vaticano di Ricadi.

Dopo aver svolto diverse esperienze come manager in residence ed alberghi della Costa degli Dei, La Sorba si è messo in proprio come imprenditore, operando sempre nel settore turistico. Ma non solo, altra sua grande passione è la politica: dal 2003 al 2007 è stato consigliere comunale con delega al Turismo nel Comune di Ricadi ed oggi è il coordinatore della Lega a Ricadi.

La presentazione del libro sarà introdotta dalla poetessa e scrittrice Rossana Rossomando. A coordinare sarà Giuseppe Livoti, presidente circolo culturale “Le Muse” di Reggio Calabria. Interverranno anche l’autore e l’editore del libro, Roberto La Ruffa.