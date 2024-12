Ripartono i corsi di alta formazione professionalizzante dell’Its, Istituto tecnologico superiore della fondazione Cadmo Academy per il terzo anno, una strada alternativa all’università che garantisce degli alti tassi di occupazione grazie alla stretta collaborazione con aziende nazionali e internazionali favorendo fin da subito l’ingresso nel mondo del lavoro. Il primo Its per la provincia di Catanzaro, quello nato a Soverato, offre tre nuovi percorsi presentati all'Istituto superiore Malafarina, diretto da Saverio Candelieri, nel corso di un incontro moderato dal giornalista Antonello Torchia.

«Ripartiamo alla grande – ha esordito il presidente della Fondazione Cadmo, Pasqualino Serra - . Dopo la sede originaria di Soverato abbiamo aperto altre due sedi a Lamezia Terme e Castrolibero. I tre percorsi nuovi sono Software Developer, Cyber Security, Programmatore 4.0. Attualmente ci sono una cinquantina di aziende che sono entrate come soci di partecipazione e ci aiuteranno a sviluppare questi percorsi. La selezione verrà fatta sempre su 20 ragazzi entro il 15 dicembre. Quindi dico ai giovani che si vogliono avvicinare a queste nuove tecnologie di andare sul sito itscadmo.it, c'è la domanda, fatela oppure prenotatevi ai talk così saltate direttamente la fase di selezione per passare direttamente ai colloqui».

Sbocchi lavorativi assicurati

I percorsi biennali, ai quali possono partecipare i diplomati o laureati entro i 35 anni, prevedono 9 mesi in aula e 6 mesi in azienda garantendo, nella maggior parte di casi, uno sbocco lavorativo sicuro, e consentono, inoltre, di ottenere l’abilitazione per l’insegnamento tecnico pratico nelle scuole. «Nel primo percorso abbiamo raggiunto quasi il 50% di iscritti occupati dopo sei mesi - sottolinea Serra -. Nel secondo percorso invece, che era uno solo, stiamo portando ad esami finali 22 ragazzi, di questi 4 sono già assunti prima ancora della fase di stage. «C'è l'attenzione da parte della Regione - ha garantito il consigliere regionale Ernesto Alecci, sindaco di Soverato all'epoca dell'avvio del progetto - che sta trasferendo tantissime risorse. Ricodiamo che il Governo Draghi sugli Its, quindi sull'alta formazione, aveva previsto di investire un miliardo di euro che oggi si stanno mettendo a terra trovando delle nuove sedi in tutta la Calabria».

All'incontro sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco della città Daniele Vacca, il dirigente scolastico del liceo classico dell'istituo Salesiano e già dirigente dell'Istituto Malafarina, Domenico Servello, la responsabile del Centro per l'impiego di Soverato, Giuseppina Zangari, rappresentanti delle aziende partner.