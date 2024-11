Da qualche giorno, infatti, è presente sulla piattaforma produzioni dal basso una raccolta fondi per permettere la realizzazione di Minestra e la presenza di più artisti e performer, che in pochi giorni ha interessato 60 sostenitori, i quali hanno deciso di sposare la causa effettuando delle donazioni che serviranno per realizzare tutte le attività. In cambio, i sostenitori hanno la possibilità di richiedere una ricompensa, consistente in un gadget o un’attività esperienziale: visite guidate a Cleto, il paese dei due castelli, messe a disposizione dall’associazione La Piazza, o presso il centro storico di Longobardi; biglietti d’ingresso per la rassegna Ricrii 19 di Tip Teatro; partecipazione al laboratorio di saponificazione presso la Macro fattoria Mecrè; il copricapo di Eva Kernel, realizzato da lei stessa esclusivamente per l’edizione di Minestra dell’anno scorso; pranzo o cena con prodotti a km 0, messo a disposizione dall’agriturismo Desiderio. C’è ancora tempo per donare fino a oggi 22 giugno a mezzanotte al link https://sostieni.link/31642.