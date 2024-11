Oltre ottanta opere e un percorso creativo e convolgente in mostra al convento dei Minimi fino a fine agosto

Artisti di livello internazionale per oltre ottanta opere e un percorso creativo coinvolgente e sorprendente. “La Ruota della Memoria”, a cura di Sara Parlongo, ha presentato l’evento “Contemporany Art in Divenire”, Pro Biennale di arte contemporanea, aperta ai visitatori del Convento dei Minimi di Roccella Jonica fino a fine agosto.



«È un viaggio attraverso i ricordi e la storia della nostra terra – ha detto - che vuole raccogliere tutto ciò che fa parte della nostra identità. Sono contenta perché è una pro biennale con gli artisti e per gli artisti e io insieme a loro sono riuscita a raggiungere questo obiettivo».

Dopo gli interventi introduttivi delle autorità ad illustrare e presentare gli artisti è stato Roberto Sottile, critico d’arte e curatore Museo del Presente di Rende. Ad arricchire la rassegna, le musiche del maestro Giovanni Curinga al violoncello, la performance di danza di Roberta Franco, le creazioni della stilista Beatrice Reale. «Gli artisti esporranno le loro opere e le loro espressioni di ricerca più contemporanee – ha evidenziato Sottile - dalla pittura all’installazione, passando per la videoarte e la poesia e diverse tipologie di tecniche artistiche con l’utilizzo di materiali pittorici svariati. E’ un percorso di caratura nazionale che va ad esaltare ogni singola opera all’interno di questo luogo straordinario».