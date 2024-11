L'iniziativa, in programma per il 16 dicembre, segue di pochi giorni l’inaugurazione del nuovo laboratorio con simulatore nautico

Il Liceo scientifico Mazzone e il dirigente Scolastico, Rosita Fiorenza, organizzano un “Open day” in “Escape room”. Sabato 16 dicembre sarà infatti possibile fare un salto nel futuro dei giovani che si preparano alla nuova avventura della scuola secondaria di secondo grado.

Il Mazzone di Roccella, che vanta un’offerta formativa su tre fronti, mostrerà al pubblico le novità in termini di laboratori e le varietà in merito agli indirizzi. Dopo la scelta tra Liceo Scientifico, Liceo Linguistico e Istituto Tecnico Tecnologico si aprirà il ventaglio delle opportunità di indirizzi che per l’ITT vanno dalla scelta chimica a quella informatica e altre. Attraverso l'incontro di orientamento formativo, l'iniziativa che porterà i partecipanti a creare dei quesiti e superare le “stanze” a mo’ di Escape room? Il titolo dell'appuntamento: “Fuga dalla scuola, attacco alieno”.

I plessi del Liceo e dell’ITT dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Mazzone” di Roccella saranno aperti al pubblico sabato 16 dicembre alle 15:00. La novità segue di pochi giorni l’inaugurazione del nuovo laboratorio con simulatore nautico. «Sono servizi doverosi da parte di una scuola attuale, al passo con i tempi e attenta alle esigenze del territorio» asserisce il dirigente scolastico Rosita Fiorenza