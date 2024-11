Rush finale per far eleggere Tropea Borgo più bello d’Italia. Ancora pochi giorni per votare la perla del Tirreno, che rappresenta la Calabria nella competizione promossa dall’omonimo programma di Rai 3, condotto da Camila Raznovich e giunto alla sua ottava edizione.

La sfida vede in campo venti realtà nazionali, una per ogni regione: borghi caratteristici che si contraddistinguono per la loro bellezza e che adesso hanno l’opportunità di mettersi ancora più in vista. Un’occasione dunque da non perdere per una meta turistica come Tropea, famosa in tutta Italia e non solo, che così potrebbe vedere aumentare la propria attrattività.

E la candidatura della Perla è sostenuta anche dalla Regione: «Tropea non è solo mare cristallino, ma anche un tesoro di storia e di cultura. Una vittoria farebbe da volano turistico per tutti i nostri territori».

Si potrà esprimere la propria preferenza fino alla mezzanotte di domenica 21 marzo, sul sito della Rai www.rai.it/borgodeiborghi o su www.raiplay.it. La partecipazione al voto è gratuita.

Nel video promozionale, diffuso sulla sua pagina istituzionale, il sindaco Giovanni Macrì si appella a tutti i calabresi: «Tropea vuole vincere. E se vincerà, sarà un’affermazione per l’intera Calabria. Vi chiedo di sostenerci: votate ogni giorno e da ogni account».