L’associazione “Magna Grecia” ha indetto la prima edizione del premio nazionale di fotografia “Scatti di Calabria”. Il contest, con tema la Calabria e le sue bellezze, è finalizzato alla scoperta, promozione e valorizzazione del territorio, degli usi e costumi locali, attraverso le immagini fotografiche.

Valutazione e premi

Le opere verranno giudicate con una votazione social e una giuria di esperti. Previsti premi per i primi tre classificati. Sono previsti poi due premi speciali, “La Grecanica” sarà consegnato all’artista della foto che raffigura meglio la Calabria della Magna Grecia. Premio speciale “Amore Grecanico” sarà consegnato all’artista della foto giudicata più romantica. L’organizzazione si riserva la possibilità di assegnare ulteriori premi e menzioni d’onore.

La partecipazione

Ogni autore può partecipare con una sola fotografia, edita o inedita, a colori o meno, realizzata con qualsiasi tipo di tecnica. Il soggetto, l’oggetto o il paesaggio fotografato può essere a libera scelta dell’artista. Tale foto deve essere di proprietà dell'autore partecipante, senza modifiche o ritocchi artificiali. Si precisa che non vanno inviate foto della propria persona né verranno prese in considerazioni immagini che violano le normali norme di buon gusto o costume. Le opere devono pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 14 agosto 2023. I vincitori saranno premiati durante un evento che si svolgerà il 19 agosto a Saline Joniche, Reggio Calabria. Maggiori info sulla pagina social di asd Magna Grecia.