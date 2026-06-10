Si è conclusa con straordinario successo la tre-giorni di eventi scientifici di respiro internazionale che, dal 2 al 5 giugno, ha trasformato il suggestivo borgo di Badolato in un polo temporaneo d'eccellenza e divulgazione per la ricerca scientifica europea . Le storiche mura di Palazzo Gallelli, dove da ormai tre anni è attivo un Centro di Accoglienza Turistico-Culturale gestito dalla Pro Loco Badolato APS col supporto istituzionale del Comune di Badolato, hanno fatto da cornice a due importanti appuntamenti, il meeting MemCat (finanziato dall'EIC nell'ambito di Horizon Europe Pathfinder Open, dedicato alla conversione di CO₂ in etilene) e l'evento TEENTECH2 DAY , focalizzati sulle sfide cruciali del nostro millennio: le energie rinnovabili, la dissalazione dell'acqua e le nuove frontiere della sostenibilità ambientale.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di un importante gruppo di ricercatori di rilievo internazionale, attualmente impegnati in 5 Università o centri di ricerca nel progetto europeo finanziato dalla Commissione Europea: International Iberian Nanotechnology Laboratory (Portogallo, coordinatore del progetto MemCat), University of Jyväskylä (Finlandia), Technische Universiteit Eindhoven (Paesi Bassi), Max Planck Society - Fritz Haber Institute (Germania), Universidad de Vigo (Spagna) e Università della Calabria (Italia). Se le prime giornate sono state dedicate al confronto specialistico e di alto livello tra gli scienziati, la giornata conclusiva di venerdì 5 giugno (TEENTECH2 DAY) ha aperto le porte di Palazzo Gallelli alla cittadinanza ed al pubblico, alle scuole ed alle famiglie, creando un ponte diretto tra l'alta ricerca, la comunità locale ed il territorio.

"L'incontro - ha dichiarato il Prof. Sergio Santoro del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria e responsabile scientifico del progetto MemCat - ha rappresentato una tappa significativa del progetto, giunto al termine del secondo anno su quattro, con una revisione dello stato di avanzamento e delle prospettive scientifiche future. I partner del consorzio, provenienti da tutta Europa hanno condiviso risultati e linee di sviluppo in un confronto tecnico-scientifico di alto livello. Inoltre, il borgo ha ospitato attività di proiezioni scientifiche al pubblico, culminate nell'evento di disseminazione TENTECH2 DAY, organizzato dal consorzio internazionale 1 Cube BV – responsabile per la disseminazione del progetto MemCat - e svoltosi il 5 giugno. Quest'ultimo ha coinvolto diversi progetti europei e ricercatori internazionali in dimostrazioni ed esperimenti aperti a bambini, studenti e cittadini, avvicinando la scienza alla vita quotidiana della comunità locale e territorio, in cui il borgo ha fatto da spazio di incontro tra cultura, esperienze e generazioni. Un esempio concreto di come la ricerca possa uscire dai propri confini tradizionali e generare valore condiviso attraverso il contatto diretto con la società.”

La giornata di venerdì 05 giugno, infatti, ha registrato un'affluenza entusiasta di scuole, associazioni, adulti e bambini, turisti e visitatori nazionali e stranieri. I più piccoli hanno potuto vestire i panni di scienziati per un giorno , partecipando direttamente a esperimenti interattivi, mentre gli adulti hanno avuto l'opportunità di dialogare con i ricercatori, approfondendo temi complessi ma vitali per il futuro del pianeta. Un momento prezioso di condivisione che unisce rigore scientifico, curiosità e senso di comunità.

All'evento ha partecipato anche il CNR-ITAE coi ricercatori Antonio Vita, Gabriel Marino e Domenico Maccarrone , che hanno coinvolto studenti e cittadini in attività di divulgazione dedicate alle nuove tecnologie energetiche e alle sfide della transizione verso sistemi più sostenibili. L'evento ha offerto ai partecipanti l'opportunità di conoscere da vicino alcune delle più recenti attività di ricerca nel campo dell'energia sostenibile, attraverso momenti di confronto, attività interattive e discussioni dedicate alle sfide energetiche del futuro. "TEENTECH2 DAY - hanno dichiarato i ricercatori giunti dalla Sicilia - è stata un'iniziativa estremamente ben organizzata e capace di coinvolgere in maniera efficace giovani, cittadini e istituzioni. Per noi è stata un'importante occasione per presentare le tecnologie sviluppate nell'ambito dei progetti europei ANDREAH e AMBHER e per mostrare come la ricerca possa contribuire concretamente alla costruzione di un futuro più sostenibile. Il contatto diretto con i giovani e con le comunità locali rappresenta un valore fondamentale.

Eventi come questo permettono di avvicinare la ricerca alle persone , stimolando la curiosità verso le discipline scientifiche e favorendo una maggiore consapevolezza sui temi della transizione energetica. È stata un'esperienza molto positiva che merita certamente di essere riproposta anche in futuro”. È stata un'ottima opportunità per discutere con i colleghi gli ultimi aggiornamenti del progetto e presentare il progetto MemCat agli studenti e ai partecipanti entusiasti. Desidero ringraziare Simona Scoppa e Sergio Santoro per l'organizzazione sia della riunione del progetto MemCat M24 sia dell'evento TENTECH2. Non vediamo l'ora di affrontare le prossime fasi del progetto e di proseguire questa proficua collaborazione!”.