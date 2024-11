Una edizione decisamente al femminile quella del Premio Dianora 2018 organizzato nello storico Palazzo Zagarese, sede del museo civico di Rende. Giunta alla seconda edizione, la kermesse, condotta da Francesca Ramunno e da Tina Catalfamo, ha registrato la partecipazione di due madrine d’eccezione: quella dell’attrice cosentina Caterina Misasi, conosciuta dal grande pubblico per la sua partecipazione alla soap Cento Vetrine, e della scrittrice toscana Dianora Tinti, vincitrice nello scorso mese di febbraio dell’ambito riconoscimento internazionale Comunicare l’Europa.

Nel ricordo di Dianora Sanseverino

Presieduta da Franco Manna, l’associazione Dianora è ispirata alla figura di Dianora Sanseverino, una nobildonna vissuta nel XVI secolo, moglie del viceré di Calabria Fernando d’Alarcon. Una delle clausole matrimoniali prevedeva che Dianora Sanseverino divenisse la titolare dell’amministrazione della contea di Rende. Appassionata di poesia e letteratura, condusse lo storico borgo ad una fase di estremo splendore.

Manifestazione articolata in tre sezioni

Una giuria presieduta dalla costumista Giovanna Chimento, ha individuato alcuni giovani talenti calabresi meritevoli del Dianora, in tre differenti categorie. Nella sezione arte, pittura e scultura sono state premiate Roberta Saullo e Natalia Biafore; per la narrativa, letteratura e poesia il riconoscimento è andato a Maria Chiara Monaco, autrice del libro Raccontami di te; per la musica, cinema e teatro la scelta è caduta su Ilenia Filippo, concorrente di X Factor e di Area Sanremo, e su Giovanna Perna, vista in tv nel format Rai Ti lascio una canzone.

Premi speciali per gli ospiti

Due riconoscimenti alla carriera sono stati consegnati alle due madrine Caterina Misasi, reduce dalle riprese del primo lungometraggio di Francesca Olivieri Arberia, e Dianora Tinti. Premiate anche la docente universitaria Tiziana Iaquinta, l’attrice Ivana Lindia, la scrittrice Delia Dattilo e ancora Annalaura Cittadino, presidente dell'associazione GueCi, e Stella Santoro, presidente dell'associazione AttivaMenteInsieme. Nelle interviste il presidente dell'Associazione Dianora, Franco Manna, la scrittrice Dianora Tinti e l'attrice Caterina Misasi.