Il doblò con pedana auto caricante è stato acquistato con il contributo del 5 per mille: «Sostenerci non costa nulla ma può servire per realizzare progetti concreti dedicati al territorio»

Il centro polifunzionale di Davoli, nel Catanzarese, ha ospitato l’incontro di formazione dei volontari dell’associazione Misericordia di Soverato. Alla presenza di don Vincenzo Schiavello, correttore regionale delle misericordie della Calabria, di Mario Migliarese, sindaco di Montepaone, e Giuseppe Papaleo, sindaco di Davoli, è stato inoltre inaugurato il doblò con pedana auto caricante utilizzato per il trasporto di dializzati e disabili.

«È importante sottolineare che attrezzature nuove e affidabili sono un ottimo mezzo sia per gli assistiti ma anche per i volontari che operano in totale sicurezza – ha sottolineato il governatore della Misericordia di Soverato, Antonio Tavella -. Il mezzo è stato acquistato con il contributo del 5 per mille e ricordiamo che in questo periodo di dichiarazione dei redditi è possibile sostenere le nostre attività scrivendo il codice fiscale 97031220797. Non costa nulla ma può servire per realizzare progetti concreti dedicati al territorio».

Durante l’evento il governatore Tavella, ha inoltre ribadito l’intenzione di continuare a soddisfare, con mezzi all’avanguardia e attrezzature adeguate, le richieste di coloro che vivono in condizioni di particolare difficoltà per problemi di disabilità e non solo. Anche i sindaci presenti, ringraziando tutti i volontari che durante l'emergenza sanitaria hanno assicurato la loro assistenza ai cittadini, hanno ribadito l’importanza del lavoro svolto a favore della collettività durante la pandemia tutt’ora in corso. Durante la giornata è stata inoltre ricordata con grande commozione Antonietta Cutruzzulà, governatrice della Misericordia scomparsa prematuramente lo scorso mese di agosto, per anni punto di riferimento per le attività sociali del territorio.