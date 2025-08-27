Bilancio positivo per l’appuntamento che ha registrato l’adesione di visitatori provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da altre regioni italiane. Nell’ambito dell’iniziativa, spazio anche ai laboratori, spettacoli e musica

A San Giovanni in fiore, per un giorno, il tempo sembrava essersi fermato. Le vie del centro storico, illuminate da bandiere e stendardi, risuonavano di tamburi, passi cadenzati e canti antichi. L’Abbazia Florense, maestosa e silenziosa testimone di secoli di storia, si è trasformata in una porta verso un’altra epoca. È qui che ha preso vita la prima edizione di “Le Terre di Alis”, il primo grande evento fantasy-medievale dal vivo in Calabria, capace di attrarre migliaia di visitatori e di trasformare la cittadina in un borgo incantato.

Un’idea che diventa realtà

Il progetto, ideato da Andrea Panetta e Yasmeen Safarini, ha trovato il sostegno dell’Amministrazione Comunale e la collaborazione di numerose realtà associative. L’obiettivo era ambizioso: fondere rievocazione storica, gioco di ruolo dal vivo (Larp), spettacolo e musica in un’unica esperienza immersiva. Il risultato è stato un successo di pubblico e di partecipazione, con visitatori provenienti non solo dalla Calabria, ma anche da altre regioni italiane.

Chi ha dato vita al sogno

A rendere credibile e affascinante l’ambientazione hanno contribuito gruppi e associazioni specializzati:

Templari della Compagnia della Sacra Cerca, protagonisti della solenne cerimonia di investitura templare

Norwolves di Cosenza, con spettacolari rievocazioni guerriere

Keemar (Marche), maestri nelle dimostrazioni di arti medievali

Jure Vetere, compagnia teatrale locale

Fiori Florensi, con laboratori di pane elfico e giochi per bambini

EDUR GRV – Eroi dell’Ultimo Regno (Gioiosa Ionica), esperti in combattimenti LARP fantasy

Edhel, interpreti di nobili elfi

I Cavalieri del Falcone di Popoli Terme, con un accampamento medievale e armi storiche

Bjarkmal, stuntmen, artigiani e rievocatori

Ramonero, performer e intrattenitore

Dal mattino alla notte: un’avventura continua

La giornata è iniziata alle 9:30 con il Larp Game, che ha subito immerso i partecipanti in missioni e sfide. Sono seguiti tornei di spada e tiro con l’arco, danze medievali, laboratori tematici e il concerto di seiotidicessiclaudia, capace di emozionare con un’interpretazione intensa e personale.

Il pomeriggio ha visto alternarsi il bardo Benji, il concerto dei Foniri, sessioni di Dungeons & Dragons, schermaglie e duelli Larp. La sera ha offerto momenti di grande suggestione: l’investitura templare, il live dei Linx, la gara cosplay, danze elfiche, la battaglia finale e spettacolari combattimenti con spade infuocate.

Cosplay e creatività

La gara cosplay ha premiato:

Eddiecosplay – Miglior Costume

mattc0splay – Miglior Interpretazione

Nightmare Cosplay – Miglior Gruppo

Particolarmente applaudita l’interpretazione di Klaus Gaetano Costa nel ruolo del Cavaliere Errante durante la cerimonia templare.

Un gran finale da ballare

La chiusura è stata affidata alla scuola di danza “Alors on Danse” diretta da Giuseppe Mele, seguita dall’After Dark con DJ set di Franco Carida, Notorious & Mandjingo e Tekno Salvo, che hanno fatto ballare il pubblico fino a tarda notte (foto a cura di Overlook Photo).