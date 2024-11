L'evento che vedrà protagonista la leggenda dei Pooh si terrà il 28 dicembre prossimo. La trasmissione L'Italia del Sud, in onda su LaC Tv, aprirà delle finestre sull'evento con alcuni collegamenti in diretta dal piccolo centro del Catanzarese

Sarà conferita a Roby Facchinetti la cittadinanza onoraria del comune di Stalettì, in provincia di Catanzaro. La cerimonia che consentirà al celebre cantautore, compositore, tastierista e frontman dei Pooh di diventare, a tutti gli effetti, parte della comunità del catanzarese si svolgerà mercoledì 28 dicembre.

L'evento avrà inizio alle ore 11 nella sala polivalente del paese con il conferimento della cittadinanza onoraria all'artista che, con il gruppo dei Pooh, ha firmato e portato in giro per il mondo alcuni dei più grandi successi musicali italiani. Piccola Katy, Uomini soli, Tanta voglia di lei, Chi fermerà la musica?, Pensiero, La donna del mio amico: la carriera di Facchinetti è costellata da brani entrati a pieno titolo nella storia della canzone italiana e soprattutto nel cuore della gente. Durante la mattinata, la trasmissione "L'Italia del Sud", in onda su LaC Tv, aprirà delle finestre sull'evento con alcuni collegamenti in diretta da Stalettì.



Alle ore 18, sempre nella sala polivalente, un omaggio musicale a Roby Facchinetti con un concerto pop sinfonico a cura del “Gran Concerto Bandistico Città di Borgia” e degli “Opera Prima” Pooh cover band allieterà la serata durante la quale sarà consegnata al neo cittadino di Stalettì la maschera apotropaica realizzata dal maestro orafo Michele Affidato. A presentare la manifestazione sarà il conduttore tv Domenico Milani.