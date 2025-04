Scrittrici unite per difendere il braccio di mare tra Reggio Calabria e Messina. L’antologia curata da Eleonora Scrivo e Tiziana Bianca Calabrò ed edita da Città del Sole, è stata presentata da una delle autrici, Masella Cotroneo, ospite negli studi del Reggino.it

Unite per unire due sponde nel nome della bellezza delle parole e del prodigio di un braccio di mare pregno di storia antica e mito tra due terreferme.

Unite per raccontare l'unicità dello Stretto, per consacrare la sua straordinaria potenza evocativa, già affidata al vento che costantemente spira, alla parola scritta. Scripta manent, verba volant, recita un antico proverbio latino, come le onde decantate da Pascoli. E dunque qui convivono la restanza e la leggerezza di quanto immane e di quanto fluttua tutt'altro che disperdendosi.

Unite per difendere lo Stretto tra Reggio Calabria e Messina, luogo di bellezza e ricchezza universali e senza pari, dalla minaccia del cemento, della speculazione e del Ponte, mega opera imposta dall’alto.

Stiamo Strette

Sono le 17 scrittrici della Collettiva Strettese, promotrice di una riflessione collettiva articolata nella raccolta di 17 racconti “Stiamo Strette”, curata da Eleonora Scrivo e Tiziana Bianca Calabrò, edita da Città del Sole di Antonella Cuzzocrea. Tutto l’incasso delle vendite sarà devoluto per sostenere le associazioni No ponte. La prefazione è di Claudia Fauzia e la copertina è tratta da un disegno originale di Francesco Piobbichi. Una sfida audace quella di difendere i luoghi con le parole. Una sfida abbracciata con passione e spirito di condivisione da donne calabresi e siciliane animate da una precisa responsabilità.

La Collettiva Strettese

Ecco chi sono: Romina Arena, Caterina Azzarà, Tiziana Bianca Calabrò, Eliana Camaioni, Katia Colica, Masella Cotroneo, Valentina De Grazia, Agata De Luca, Rosa Maria Di Natale, Katia Germanò, Gabriella Lax, Anna Mallamo, Cinzia Aurelia Messina, Mimma Mollica, Daniela Orlando, Eleonora Scrivo e Daniela Scuncia.

La genesi del progetto al centro della nuova puntata del format A tu per tu. Ospite negli studi del Reggino.it, una delle autrici, Masella Cotroneo.

