L’iniziativa - che si terrà on-line dal polo liceale della cittadina - è promossa dall’Istituto calabrese per la Storia dell’Antifascismo

“Geostoria e Neogeografia: dalla teoria alla prassi”, è questo il titolo del seminario didattico promosso dall’Istituto calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, in collaborazione con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Comitato Provinciale di Cosenza, che si svolgerà venerdì 12 marzo alle 17:45 su Google Meet.

Il seminario sarà tenuto da Francesco De Pascale del Dipartimento di Culture e Società dell’Università di Palermo e responsabile dell’area “Rischio climatico” della Società Italiana di Geologia Ambientale, sezione Calabria.

Introdurrà i lavori Giuseppe Ferraro, coordinatore commissione didattica Icsaic e presidente dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. L’intero seminario è stato curato dalle classi terza e quinta A del liceo classico “San Nilo” come tappa del “Laboratorio dello storico”.

«Non si può fare ricerca storica senza disporre e classificare gli eventi storici nello spazio e senza considerare il senso dei luoghi, la distanza relativa e la percezione di personaggi e siti della memoria – afferma De Pascale - E non si può fare ricerca geografica senza una narrazione dei fatti nella loro evoluzione temporale. Già il geografo francese Élisée Reclus (1830-1905) sintetizzò ciò affermando che la geografia non è altro che la storia nello spazio, come la storia è la geografia nel tempo, mostrando le strette connessioni tra queste due discipline».

Grazie alle tecnologie neogeografiche come Google Maps è possibile, inoltre, fare geostoria “dal basso” attraverso la raccolta di documentazione storica, immagini e video utili a costruire un approccio partecipativo geostorico di tipo bottom-up, coinvolgendo studiosi, docenti e alunni. Attività di questo respiro, ha sottolineato Giuseppe Ferraro, «favoriscono il dialogo tra didattica e ricerca, conoscenze e competenze, spirito di imprenditorialità e studio della storia, attività laboratoriali e multidisciplinari. L’utilizzo di Google Maps a fini didattici da una parte valorizza le competenze informatiche dei gruppi classe interessati, dall’altra apre la strada a nuove possibilità in relazione allo studio della storia, ma anche della conoscenza della geografia nelle scuole, disciplina a cui non sempre viene dedicata l’attenzione che meriterebbe». Il seminario si terrà nel contesto del Polo Liceale di Rossano diretto dal Antonio Pistoia.