La Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, nell'intento di proseguire l'opera di rilancio del sistema integrato degli attrattori culturali dell'ente camerale, che vede in ogni sede un presidio identificativo (la Biblioteca a Catanzaro, i Laboratori delle tipicità mediterranee a Crotone, il Museo d'arte contemporanea Lìmen a Vibo Valentia), ha promosso recentemente nel prestigioso edificio della città capoluogo l'iniziativa “Tra le pieghe dell’arte della seta". Un evento pensato per promuovere la cultura di un sapere antico nella secolare storia catanzarese e per valorizzare la biblioteca camerale.

Ad introdurre la manifestazione, dopo i saluti del prefetto Castrese De Rosa e del consigliere regionale Antonello Talerico, sono stati Raffaella Gigliotti, funzionario responsabile per la valorizzazione degli attrattori camerali, e Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo. L'iniziativa è stata arricchita da una lectio magistralis sulla storia dell'antica arte della seta catanzarese tenuta dall'architetto Oreste Sergi Pirrò, curatore della mostra inaugurata per l'occasione “Scampoli di memoria. La cultura decorativa nelle manifatture tessili di Catanzaro. Exempla di tessuti tra XVI e XX secolo”.

All'interno della biblioteca inoltre è stato esposto, e rimarrà disponibile permanentemente, il prezioso documento “Capitoli, ordinazioni e statuti dell’arte della seta di Catanzaro”, un unicum della seconda metà del Cinquecento, ereditato dalla precedente Camera di Commercio della città. Ad accoglierlo uno specifico allestimento disposto all'interno della struttura che, tra le altre cose, è stata resa più accogliente con nuove postazioni di lettura e un più funzionale sistema di illuminotecnica.