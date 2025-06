«Scegliere è la base della libertà». Chiara ne è certa, non ha dubbi a far vacillare la sua voce. Poggia con solidità, una ad una, le parole su un sincero sentimento di gratitudine. Si dice fortunata per l'esistenza che conduce e felice della decisione assunta anni fa: vivere da sola in un'antica contrada adagiata sulle montagne calabresi, lontana dalle metropoli e dal luccichio delle cose superflue. È in Sila che Chiara ha trovato il suo posto nel mondo, il punto di congiunzione con sé stessa.

«Vivere da sola è un'occasione per gestire il tempo in maniera completamente libera», racconta in un video realizzato dallo youtuber Natalino Stasi e messo in rete recentemente. Un filmato in cui la protagonista spiega le ragioni che l'hanno condotta ad esercitare una vita lenta, fatta di camminate silenziose, stretta nell'abbraccio di una natura che sa anzitutto essere madre. Chiara, da bambina, trascorreva nella stessa struttura l'estate con la famiglia ed oggi confessa di aver deciso di vivere in montagna, proprio in quel fazzoletto di terra, per una sorta di forma di egoismo. «Io sono nata a Napoli, al mare, un luogo bellissimo e straordinario però il beneficio che traggo stando qui è maggiore - aggiunge -. La scelta di abitare in Sila arriva da un fatto banale: qui sto benissimo. E poi i miei figli sono grandi e autonomi».

La montagna, con il suo fascino misterioso e concreto, invita allo studio, alla riflessione, alla meditazione. Sprona chiunque la abiti con il dovuto rispetto a non accontentarsi di ciò che è vista, bensì di andare oltre, facendo i conti con la profondità dei significati, interrogando la ragione e magari mettendo in dubbio le sue risposte. Chiara si dice fortunata e vorrebbe condividere il suo entusiasmo con chi è animato dalla stessa passione.

Tra le varie attività portate avanti, la donna partenopea ha deciso di creare uno speciale laboratorio botanico. È qui che si occupa di erbe medicinali, assecondando il desiderio di conoscenza e la curiosità verso l'ambiente che la circonda. L'intraprendente protagonista del video firmato da Stasi svela inoltre di creare bouquet e decorazioni con ciò che la terra offre. Con la noia, insomma, non ha intenzione di riempire le sue giornate.

«La libertà è scegliere come meglio credi senza calpestare la libertà altrui - commenta -. La natura è qualcosa di cui ci dimentichiamo spesso. Dovremmo sforzarci per tutelarla e proteggerla». In fatto di sogni, Chiara parla come se stesse già vivendo il proprio. Ma c'è un'integrazione che intende aggrappare al futuro: custodire il posto, il suo posto, nel tempo. «Mi sento fortunata - afferma in conclusione - e per me la parola più importante in assoluto è “gratitudine”».