Rosita e Ernesto hanno deciso di regalarsi la più romantica delle promesse. Hanno giurato amore eterno davanti a Dio e agli uomini. Lo hanno fatto a Caraffa, la loro comunità di origine, circondati dall'affetto di parenti, amici e sotto gli occhi visti e curiosi della loro figlioletta Ambra. Ciò che accomuna i due sposi, tra le altre cose, è una forte passione per la tarantella: non c'è festa o concerto di musica popolare dove i due non mettano in mostra la loro bravura ed il loro talento per il ballo.

Un amore per la danza che trascina con sé un forte legame con il territorio e le sue tradizioni. Così, anche nel giorno per loro più importante, finita la celebrazione, sul sagrato della chiesa di Santa Domenica, Rosita ed Ernesto si sono messi a ballare accompagnati dalla musica dell'organetto e del tamburello. A raggiungerli e ad unirsi alla danza anche la figlioletta. Il simpatico siparietto è stato immortalato con il cellulare e caricato sui social. Ed è stato inevitabile che il filmato diventasse virale.