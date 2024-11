Giovedì 15 novembre, alle ore 12 nella sede del Parco nazionale della Sila a Lorica, si terrà l'incontro “Sila Storytelling – Fare marketing condividendo esperienze”. Sono previsti gli interventi del commissario straordinario del Parco nazionale della Sila Sonia Ferrari, del direttore facente funzioni del Parco nazionale della Sila Giuseppe Luzzi, di Antonio Blandi di Officine delle idee, del direttore di LaCnews24 Pasquale Motta, del sindaco di Campana e vicepresidente della Fondazione “Area MaB-Sila” Unesco Agostino Chiarello, dello storico e critico d'arte Gemma Anais Principe.

Al centro del dibattito è “Sila Storytelling”, laboratorio di esperienze, storie, culture che è diventato uno strumento di marketing territoriale e promozionale, con il coinvolgimento dal basso di “cittadini, turisti, viaggiatori” in grado di rappresentare in modo condiviso e partecipato un’immagine diversificata e completa del territorio. Un'occasione per fare un primo bilancio di un diario di bordo che non finisce qui e che vuole continuare a narrare la grande montagna calabrese.

Il progetto

“Sila Storytelling” è un progetto di lunga durata, che il Parco sta sviluppando con la Fondazone “Area MaB-Sila”, in collaborazione con Officine delle Idee, per raccontare le peculiarità del Parco e dell'area Mab Sila con i loro Comuni, attraverso la tecnica dello storytelling e del digital storytelling (un processo creativo orientato allo sviluppo di storie personali e coinvolgenti in formato digitale). La Riserva della biosfera “MaB-Sila”, anche grazie al lavoro della Fondazione, sta assumendo un ruolo sempre più importante nella vita del Parco Nazionale della Sila. Vale la pena ricordare che la Riserva silana è la decima Riserva della Biosfera in Italia ed è entrata a far parte di una rete internazionale che ne conta oltre seicento.

Promozione del Parco

Attraverso il progetto Sila Storytelling le storie raccontate (racconti, immagini e video) da turisti, viaggiatori e dalle popolazioni locali, si trasformano in un virtuoso processo partecipato di promozione, valorizzazione e conoscenza del territorio del Parco. Nell’incontro del 15 novembre verranno rappresentati alcuni dei prodotti e delle attività più significative che si sono realizzate finora. I lavori realizzati sono condivisi sul web attraverso i portali www.silastorytelling.it e www.leggoscrivo.com.