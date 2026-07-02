L'arte contemporanea fluttua nello Stretto dove da oggi confluisce anche l'acqua che idealmente sgorga dalla "Fontana Ferma", l'installazione permanente composta da monumentali vasi in bronzo, realizzata dall'artista romano Piero Pizzi Cannella.

Da oggi idealmente si guardano da una sponda all'altra dello Stretto, i due gruppi scultorei speculari dell'artista romano . Questa mattina l'inaugurazione sulla sponda nell'ex Fiera di Messina (angolo viale Giostra) . Oggi pomeriggio la presentazione alla comunità, in piazza De Nava, dinanzi al museo Archeologico nazionale di Reggio.

Alla cerimonia, in entrambe le città dello Stretto, hanno preso parte il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il direttore Generale e la curatrice e dirigente dell' Unità di Missione per la cooperazione culturale con l'Africa ei Paesi del Mediterraneo allargato, rispettivamente Angelo Piero Cappello e Chiara Ianeselli, il direttore del MArRC Fabrizio Sudano, il figlio dell'artista Arturo Pizzi Cannella e il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

«Oggi è una giornata speciale perché Messina e Reggio Calabria dialogano attraverso due opere d'arte del grande maestro Pizzi Cannella, che rappresentano un ponte culturale sullo Stretto e, al tempo stesso, il progetto del polo di formazione e di allestimento museale chiamato MIRA, che ha una sede a Messina e avrà una sede a Reggio.

Stiamo ponendo le basi per rafforzare altri ponti, visibili e invisibili, con tutto il Mediterraneo, con l'area più vicina alla nostra penisola ma anche con tutto il Mediterraneo globale, che arriva fino alla Via della Seta.

Siamo solo all'inizio. Quando accade una cosa del genere, quando vedete questa installazione, quando ci sentite parlare, vuol dire che dietro c'è già un grande lavoro. C'è un dialogo con il mondo del Maghreb, del Sahel e, ripeto, del Mediterraneo globale, che il Ministero della Cultura da anni persegue e che anche le istituzioni locali, quelle museali e quelle cittadine perseguono.

Noi abbiamo il compito di mettere a sistema, come si dice: stare insieme, mettere in rete, collegare, creare connessioni, anche laddove in via bilaterale certe connessioni da tanto tempo si erano sviluppate.

Quando nasce una stella, cioè MIRA, quando un progetto del genere prende forma contemporaneamente in due città così possenti e cariche di storia come Messina e Reggio, significa che alle spalle c'è già qualcosa di potente, di forte.

Questa mite grandezza che caratterizza la cultura italiana e che sa dialogare con tutto il mondo attraverso la lingua della pace. Perché dove c'è cultura c'è dialogo e c'è pace. Guardate l'architettura di questa piazza, guardate questo museo e riuscite a comprendere perfettamente come già il Razionalismo fosse stato capace di rendere contemporaneo l'antico.

A maggior ragione oggi, sulla scia di questo grande genio italiano che ha attraversato i secoli, continuiamo a rendere contemporaneo ciò che è più risalente nei secoli, ma soprattutto lo condividiamo fuori. », dichiara il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

L'installazione racchiude un significato simbolico significativo. Evocando la storia millenaria di questo braccio di mare, crocevia di cultura e commercio , l'anfora, antico contenitore da trasporto che per secoli ha viaggiato attraversando il Mar Mediterraneo , viene rappresentata come oggetto oggi immobile, come suggerisce il titolo dell'opera “La Fontana Ferma” . Una immobilità, tuttavia, viva e dinamica in quanto traccia di una originaria funzione pratica che oggi diventa nutrimento di una memoria che cerca nel presente nuovi luoghi per essere custodita, tramandata e raccontata. Le due sponde dello Stretto sono da oggi questi nuovi luoghi.

Le opere sono state acquisite dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria , nel segno delle attività che vedono protagoniste le due città dello Stretto contemplate anche nel Piano strategico 2026-2028 presentato lo scorso aprile , grazie al sostegno dei programmi PAC2025 - Piano per l'Arte Contemporanea (per l'opera a Reggio Calabria) e Il Museo Rigenera I edizione (per l'opera a Messina) , promossi dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura.