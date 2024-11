«Centinaia di messaggi che stanno pervenendo al Centro internazionale di studi gioachimiti per rimarcare l’alta qualità scientifica e la perfetta organizzazione di quello che è stato definito come l'appuntamento culturale più importante dell'anno: il 9° Congresso internazionale di studi gioachimiti dal titolo Ordine e disordini in Gioacchino da Fiore». È quanto si legge in una nota diffusa dagli organizzatori del simposio internazionale, che danno conto dei numerosi riscontri da tutto il mondo.

«L'elevato spessore delle relazioni - continua la nota - tenute da esperti provenienti da Università americane, tedesche, francesi, anglosassoni, australiane ed italiane hanno contribuito a ulteriormente chiarire aspetti fondamentali del pensiero di Gioacchino da Fiore e del contesto nel quale ha profondamente operato».

L'accoglienza della città di San Giovanni in Fiore ai congressisti è stata calorosa; la partecipazione del mondo della scuola, come è avvenuto anche per gli altri congressi, è stata massiccia. Inoltre, gli eventi organizzati dell'amministrazione hanno contribuito a focalizzare l’importanza dell’appuntamento.

Il conferimento della medaglia del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Camera dei deputati e del Senato, sono ulteriori riconoscimenti al lavoro svolto dal Centro internazionale di studi gioachimiti, già annoverato dal Ministero per i beni e le attività culturali fra gli Istituti culturali di rilevanza nazionale.

«Ciò è reso possibile - concludono gli organizzatori - grazie all'impegno dei soci, al loro volontariato che supplisce la scarsezza delle risorse finanziarie e l'assenza di dipendenti. Da oggi si guarda avanti, al lavoro per la prossima pubblicazione, da parte della Casa editrice Viella di Roma, del volume contenente gli Atti del Congresso».