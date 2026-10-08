Sedici appuntamenti, tre stagioni e un invito che attraversa le generazioni: ritrovarsi a teatro. Il Cinema Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico, presenta il programma 2026-2027 di Teatro Incanto, con la direzione artistica di Francesco Passafaro.

Da ottobre a maggio, “Domenica d’Incanto”, “Teatro Kids” e “Nel segno di Gemelli” porteranno sul palcoscenico di Corso Mazzini la prosa, le storie dedicate ai più piccoli e un repertorio che custodisce una parte della memoria teatrale cittadina.

Tre percorsi distinti, uniti dalla possibilità di fare del teatro un appuntamento condiviso. Perché entrare in sala significa anche scegliere un tempo da trascorrere insieme: genitori e figli, nonni e nipoti, amici, spettatori abituali e persone che si avvicinano per la prima volta al palcoscenico. Si guarda la stessa storia, si ride, ci si interroga; poi, all’uscita, ciascuno porta con sé qualcosa da raccontare agli altri.

“La partecipazione culturale ha un valore che supera la singola serata. Una rassegna dell’Organizzazione mondiale della sanità, pubblicata nel 2019 e basata su oltre tremila studi, ha esaminato il contributo delle arti alla salute e al benessere lungo tutto l’arco della vita – spiega il direttore artistico, Francesco Passafaro -. Nel caso delle famiglie, il teatro offre soprattutto un’occasione concreta di incontro: un’esperienza vissuta nello stesso luogo, capace di aprire conversazioni, suscitare domande e costruire ricordi comuni. Accompagnare un bambino in sala significa riconoscergli anche il diritto di essere spettatore, con la propria sensibilità e il proprio modo di interpretare ciò che accade”.

Per i più piccoli

Questa attenzione trova spazio nella quarta edizione di «Teatro Kids», che propone quattro appuntamenti alle ore 18. Si comincia il 7 novembre 2026 con «Anastasia», per proseguire il 9 gennaio 2027 con «Robin Hood», il 20 febbraio con «Rapunzel» e il 24 aprile con «Pinocchio». Personaggi e racconti che possono diventare un punto d’incontro tra l’immaginazione dei bambini e la memoria degli adulti. La familiarità di un titolo offre una porta d’ingresso; l’esperienza dal vivo permette poi di riscoprirlo insieme, attraverso la presenza degli interpreti e la relazione con il pubblico.

Prosa

Il calendario della prosa, «Domenica d’Incanto», comprende invece otto spettacoli, tutti alle ore 18.30. Ad aprire la stagione sarà, il 25 ottobre 2026, «Meno di due» del Teatro di Lina con F. Colella. Il 15 novembre toccherà a «La banda degli onesti» di Teatro Incanto, mentre il 20 dicembre sarà la volta di «Synapse» di De Creation Crew.

Il nuovo anno si aprirà il 24 gennaio 2027 con «Inconcludente» di Claudio Casisa. Seguiranno «Le bugie con le gambe lunghe» della compagnia Il Dialogo, il 28 febbraio, e «70.000 buoni motivi» di Teatro Incanto, il 21 marzo. Il 18 aprile, «Il teatro si fa… musica» unirà Magma Acoustic Duo e Teatro Incanto; a chiudere il percorso, il 16 maggio, sarà «Tavano, ragionier Antonio», ancora di Teatro Incanto. Una successione di proposte che mette accanto compagnie ospiti e lavori della realtà teatrale cittadina, fino all’incontro tra scena e musica.

Gemelli

Alla memoria e al legame con il territorio è dedicato «Nel segno di Gemelli – Terzo atto». L’omaggio a Nino Gemelli si articolerà in quattro serate, con inizio alle ore 20.45: «Turuzzu & Luvicia» il 26 dicembre 2026, «Cuda ’mpagghiata» il 3 febbraio 2027, «’A scacammi n’atra» il 3 marzo e «Cu’ simina amura, meta cuntentizza» il 7 aprile.

È il percorso nel quale il ritrovarsi assume anche il significato di riconoscersi: nella lingua, nei titoli, in una memoria artistica che continua a essere proposta al pubblico. Riportare questo repertorio sul palcoscenico permette di mantenerlo vivo e di offrirlo anche a chi non lo ha ancora incontrato. La tradizione può così diventare materia di una nuova esperienza, condivisa tra generazioni diverse.

Le tre stagioni disegnano una presenza continuativa nel cuore di Catanzaro. Il Comunale, in Corso Mazzini 82/84, diventa il luogo al quale tornare durante l’anno, scegliendo tra un pomeriggio con i bambini, un appuntamento di prosa o una serata dedicata al teatro di Gemelli. La continuità del calendario offre la possibilità di trasformare una visita occasionale in un’abitudine culturale, fatta di curiosità e partecipazione.

Informazioni su prenotazioni, biglietti e abbonamenti sono disponibili al numero 0961 741241, all’indirizzo info@ilcomunalecz.it e sul sito www.ilcomunalecz.it, dove è possibile acquistare online. Il primo appuntamento è il 25 ottobre: da lì comincia un percorso che invita la città a incontrarsi, una storia dopo l’altra.