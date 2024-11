Nel giorno del suo compleanno il maestro orafo Gerardo Sacco ha deciso di offrire in dono alla Regione Calabria una opera dal titolo Ti racconto la Calabria. Si tratta di una fruttiera realizzata in argento e bronzo che accoglie i simboli rappresentativo della Calabria, per ciascuna delle cinque province. L’opera è stata scoperta questa mattina al decimo piano della Cittadella alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e alla vicepresidente Giusi Princi. Nel giorno del suo 82esimo compleanno il maestro ha dichiarato: «Più che ricevere a me piace donare e voglio pregiarmi di onorare con una opera rappresentativa della mia amata terra il salone di rappresentanza della casa dei calabresi».

La creazione di Gerardo Sacco

Tutt’intorno sono rappresentati elementi caratteristici della regione: peperoncini, bergamotti, limoni, arance clementine, cedri e olive. Incastonate tra i frutti della terra, lastre cesellate ricche di riferimenti simbolici rappresentano la Calabria con le sue 5 province.

Crotone con 3 colonne, riproduzione dell’unica superstite del tempio di Hera sul promontorio Lacinio; esse rappresentano anche Pitagora, Milone e Alcmeone.

Cosenza: San Francesco di Paola, Il liber Figurarum di Gioacchino da Fiore, Codex Purpureus Rossanensis ed il pino loricato della Sila;

Catanzaro: Roccelletta di Borgia, il ponte della città e la riproduzione della moneta coniata a Catanzaro in occasione del lungo, vano assedio posto dalle truppe francesi nel 1528;

Vibo Valentia: Il santuario di Santa Maria dell’Isola e la famosa Cipolla rossa di Tropea, la ‘Nduja di Spilinga e l’Hipponion antica moneta ellenica.

Reggio Calabria: I due celeberrimi Bronzi di Riace che fungono da supporto alla coppa.

Una creazione preziosa che Sacco ha voluto dedicare alla sua terra ma anche assolutamente straordinaria per la felice sintesi estetica dei tratti più emblematici della regione, in cui è raffigurato l’emblema della Regione Calabria: nella parte superiore cesellato a basso rilievo e in quella inferiore inciso e decorato a smalto. L’emblema si riflette nella base d’argento a specchio, sulla quale è lievemente incisa a mano, la lirica sulla Calabria di Leonida Repaci scrittore, saggista, poeta, drammaturgo, creatore del Premio Viareggio: "Quando fu il giorno della Calabria" la sua personale dichiarazione d’amore per la propria Terra.