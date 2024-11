La canzone è un pezzo incompiuto del cantautore crotonese. Il singolo anticipa l'uscita del nuovo disco di Artù, disponibile da venerdì 25 maggio

Da oggi è in radio "Ti voglio" feat. Rino Gaetano (Leave Music/ Sony Music), il nuovo singolo di Artù. Il brano è un pezzo incompiuto di Rino Gaetano, rinvenuto dalla sorella Anna: Artù ha completato il testo interpretandolo attraverso il filtro della sua visione creativa. Nella traccia, suonata dalla Rino Gaetano Band, troviamo anche la voce dell'indimenticato cantautore calabrese, come un gioiello prezioso, a rendere unico un brano intenso che racconta un amore senza tempo. Il singolo è accompagnato da un videoclip onirico firmato dal regista Maurizio Nichetti, che con la sua casa di produzione ha dato corpo all'ironia poetica presente in "Ti Voglio". Il singolo anticipa l'uscita di "Vola Ale!", il nuovo disco di Artù, disponibile da venerdì 25 maggio. Un album dal sound genuinamente anni Ottanta, in omaggio al background artistico e culturale in cui l'autore si è formato.

