Lo sport come linguaggio universale della legalità, della memoria e dell'inclusione sociale. Domenica 19 luglio 2026, presso il Centro Sportivo Gange di Soverato, si svolgerà il Torneo Triangolare di Calcio a 5 per la Legalità – "Memorial Paolo Borsellino e degli Agenti della Scorta", promosso in occasione del 34° anniversario della Strage di Via D'Amelio, nella quale persero la vita il Giudice Paolo Borsellino e gli Agenti della sua Scorta. L'iniziativa è organizzata dal Consiglio Regionale ENS Calabria, attraverso il Delegato Regionale della Federazione Sport Sordi Italia Calabria, con la collaborazione tecnica della Segreteria Provinciale di Catanzaro del Sindacato FSP Polizia di Stato.

A contendersi il Memorial saranno l'ASD Gruppo Sportivo ENS Catanzaro, la Squadra del Sindacato FSP Polizia di Stato e la Squadra Istituzionale. La Squadra Istituzionale sarà composta da Antonio Montuoro, Assessore Regionale alla Sicurezza, Legalità e Ambiente; Nicola Fiorita, Sindaco di Catanzaro; Daniele Vacca, Sindaco di Soverato; Mario Migliarese, Sindaco di Montepaone; Massimo Chiaravalloti, Sindaco di Satriano; Giuseppe Grande, Presidente del Consiglio comunale di Montepaone; Pittelli, Vice Sindaco di Davoli; Arena, Assessore del Comune di Satriano; Curatola, Assessore del Comune di Satriano; Frangipane, Consigliere comunale di Soverato.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rendere omaggio alla memoria del Giudice Paolo Borsellino e degli Agenti della sua Scorta, vittime della Strage di Via D'Amelio, promuovendo attraverso lo sport i valori della legalità, della giustizia, della memoria e dell'impegno civile. Al termine degli incontri calcistici si terranno i saluti istituzionali di Antonio Mirijello, Presidente Regionale dell'ENS Calabria, di Francesco Scalise, Delegato Regionale FSSI Calabria, di Rocco Morelli, Segretario Generale Provinciale di Catanzaro del Sindacato FSP Polizia di Stato, e di Daniele Vacca, Sindaco di Soverato. Seguiranno gli interventi di Don Luigi Merola, sacerdote anticamorra e Presidente della Fondazione A voce de creature; di Floriano Noto, Presidente dell'U.S. Catanzaro 1929; dell'On. Antonio Montuoro, Assessore Regionale alla Sicurezza, Legalità e Ambiente; del Questore di Catanzaro Giuseppe Linares e del Presidente Provinciale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Giovanni Romeo. Le conclusioni saranno affidate all'On. Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno.

Il Presidente Regionale dell'ENS Calabria, Antonio Mirijello, dichiara: "Ricordare Paolo Borsellino e gli uomini della sua Scorta significa rinnovare ogni giorno un impegno concreto per la legalità. Attraverso questo Memorial vogliamo dimostrare che lo sport è uno straordinario strumento di inclusione, capace di abbattere ogni barriera, anche quella della sordità, e di trasmettere alle giovani generazioni i valori della giustizia, del rispetto delle istituzioni e della partecipazione civile. La memoria non appartiene al passato, ma rappresenta una responsabilità collettiva verso il futuro. Come ENS Calabria siamo orgogliosi di promuovere un'iniziativa che unisce persone sorde, istituzioni e forze dell'ordine nel nome dei valori costituzionali e della partecipazione attiva." Il Segretario Generale Provinciale del Sindacato FSP Polizia di Stato di Catanzaro, Rocco Morelli, afferma: "La Polizia di Stato custodisce ogni giorno il sacrificio di Paolo Borsellino e degli Agenti della sua Scorta, trasformando quella memoria in servizio quotidiano al Paese.

Essere presenti in questa manifestazione significa riaffermare, insieme all'Ente Nazionale Sordi, alle istituzioni e al mondo dell'associazionismo, che la legalità si costruisce attraverso la collaborazione tra Stato e società civile. Il Sindacato FSP Polizia di Stato sostiene con convinzione iniziative che rafforzano il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, promuovono la cultura della sicurezza e testimoniano come la memoria delle vittime di mafia debba tradursi in un impegno quotidiano a difesa della democrazia e della libertà." Il Consiglio Regionale ENS Calabria invita la cittadinanza, le famiglie, i giovani, il mondo dello sport, le associazioni e tutte le istituzioni a partecipare numerosi a una giornata di sport, memoria e impegno civile che intende riaffermare, nel nome del Giudice Paolo Borsellino e degli Agenti della sua Scorta, il valore della legalità, dell'inclusione e della solidarietà, affinché il loro sacrificio continui a rappresentare un esempio vivo per le nuove generazioni e per l'intera comunità calabrese.