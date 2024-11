Tra gli ospiti più importanti, spiccano i concerti di DJ Gruff, icona della musica hip hop vecchia scuola, e dei Fine Before You Came, apprezzata band della scena post hardcore di casa nostra

Sabato 24 e domenica 25 giugno, nel cuore verde del Parco Nazionale della Sila, a due passi dal villaggio di Lorica, tra boschi secolari e aria incontaminata, si celebrerà la terza edizione di Aghia Sophia Fest, due giorni di cultura, benessere, riflessione e divertimento, per regalare a centinaia di calabresi (e non solo) il primo vero fine settimana di sole e sorrisi.

Un programma vasto e articolato che mescola, con sapienza e passione, molteplici forme di espressione artistica, dalla musica alla filosofia, dal teatro all’arte digitale, dal fumetto all’artigianato, dall’illustrazione ai laboratori creativi per l’infanzia, dai momenti di riflessione alle escursioni naturalistiche, il tutto condito da ottimo cibo a km 0, birra artigianale del territorio, vino biologico e liquori locali, per rilassare la mente e far godere anche il corpo. Tra gli ospiti più importanti, spiccano i concerti di DJ Gruff, icona della musica hip hop vecchia scuola, e dei Fine Before You Came, apprezzata band della scena post hardcore di casa nostra; la filosofia sarà rappresentata da Franco BIFO Berardi, uno dei più importanti agitatori culturali e scrittori del nostro Paese, mentre il teatro vedrà protagonista il mattatore Antonio Rezza, già Leone d’Argento alla carriera in quel di Venezia. A completare il quadro, tanti altri live, dj set, laboratori ludici e artistici per adulti e bambini, un variegato art market, dibattiti sull’arte, la fotografia e il teatro, escursioni in mezzo alla natura rigogliosa, trekking con degustazioni, musica a piedi nudi sull’erba.

Il consiglio è quello di munirsi del biglietto prima di salire in Sila per evitare lunghe file. Sulle pagine social di Aghia Sophia Fest (Facebook e Instagram) è possibile reperire, inoltre, utili informazioni su come arrivare e su dove alloggiare, per vivere, al meglio, l’esperienza. Per tutta la durata del festival, attiva area food&drink con piatti a km 0, birra artigianale, vino biologico e liquori autoctoni. Consigliabile portare un telo con sé e dei contanti, perché il Pos non sarà attivo.