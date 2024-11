L’inviata del tg satirico Stefania Petyx ed il suo fedelissimo bassotto nel centro aspromontano per lanciare un messaggio positivo. Solo alcuni cittadini rispondono all’appello

Un selfie contro la ‘ndrangheta. Un messaggio positivo da lanciare per testimoniare la presenza sul territorio di una comunità attiva, lontana dalle logiche criminali, ferma nella condanna verso ogni forma di violenza e sopraffazione. Questo l’intento dell’inviata di Striscia la notizia Stefania Petyx che nei giorni scorsi, accompagnata dal suo fedelissimo bassotto, ha fatto tappa a San Luca (Reggio Calabria).

Nel centro aspromontano, però, l’esperimento condotto con successo in altri contesti – pur difficili – come Corleone e Castelvetrano – non ha registrato ottime “performance”. C’è chi è fuggito alla vista delle telecamere, chi ha rifiutato il selfie e c’è chi ha negato l’esistenza della ‘ndrangheta. Alla vista della Petyx e del bassotto, anche il barista s’è volatilizzato. Insuccesso anche al Municipio. Dal 2013 il comune di San Luca è gestito da commissari ed anche quest’anno, in occasione della tornata elettorale, nessuno aspirante sindaco è sceso in campo. Nessuna lista è stata presentata nel paese chiamato dagli ‘ndranghetisti “la mamma”. Pochi gli scatti con la scritta “La ‘ndrangheta è una montagna di m***a” ma l’inviata rassicura: «Abbiamo piantato un semino e torneremo. Siamo sicuri che l’anno prossimo faremo molti più selfie». g.d'a.

