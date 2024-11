Michele Leonetti, rappresentante dell'associazione Sud, traccia il bilancio del suo percorso

500 giorni da senatore accademico all’università della Calabria. Michele Leonetti offre un bilancio dell’attività svolta, tracciando le traiettorie dell’impegno profuso a difesa dei diritti degli studenti e per un miglior funzionamento dell’ateneo. Eletto in quota Rinnovamento e Futuro, l’esponente dell’associazione Sud, insieme ai consiglieri di dipartimento e ad altri componenti del sodalizio, ha tenuto una conferenza stampa. Sul tavolo i temi di maggiore interesse per i laureandi, dallo scorrimento delle graduatorie delle borse di studio per garantire un sostegno adeguato a tutti gli idonei, al ribasso delle tasse di iscrizione, alla qualità dell’offerta formativa. Con lo sguardo proiettato al futuro.