L’Università della Calabria ha ottenuto l’accreditamento per quattro nuovi corsi di laurea magistrale. Dopo i pareri favorevoli espressi dai Panel di Esperti della Valutazione (PEV) dell’Anvur (Agenzia nazionale per la valutazione del Sistema universitario e della Ricerca), l’Unical arricchisce la propria offerta formativa di secondo livello con percorsi innovativi, progettati per rispondere alle nuove istanze culturali e sociali e alle esigenze del mondo del lavoro in rapida trasformazione.

I nuovi corsi in Civil engineering for infrastructural regeneration (erogato interamente in lingua inglese), Linguaggi della comunicazione e dello spettacolo, Scienze storiche e del patrimonio culturale e Scritture, immagini, media digitali vanno a rafforzare sia l’area tecnico-scientifica che quella umanistica, confermando la vocazione multidisciplinare dell’Ateneo.

Questa operazione si inserisce in un più ampio processo di aggiornamento e miglioramento dell’offerta formativa magistrale, che ha già dato risultati significativi in termini di attrattività: quest’anno, infatti, l’Unical ha invertito il trend nazionale registrando un’importante crescita delle domande di accesso ai corsi di laurea di secondo livello, come evidenziato dai dati raccolti a valle della fase di ammissione anticipata: +48% rispetto allo scorso anno, +100% sul 2023/2024.

Le iscrizioni saranno riaperte il prossimo 29 agosto con la fase di ammissione standard e si chiuderanno l’11 settembre 2025. Tutte le informazioni sui requisiti di accesso e sulle modalità di iscrizione sono disponibili nella sezione dedicata sul portale di Ateneo.

«Queste nuove lauree magistrali – spiega il rettore Nicola Leone – rafforzano ulteriormente il nostro impegno per un’offerta formativa di qualità, aggiornata e in dialogo costante con la società e il mondo del lavoro. I percorsi approvati uniscono rigore scientifico, attenzione alle trasformazioni in atto e forte apertura internazionale, in linea con la missione dell’Unical di formare profili competitivi e preparati ad affrontare le sfide del futuro».

Le schede di presentazione dei nuovi corsi di laurea magistrale:

Scritture, immagini, media digitali (LM-19, dipartimento di Scienze politiche e sociali - DISPeS) esplora le trasformazioni della comunicazione nel mondo digitale, con un approccio interdisciplinare che integra studi letterari, visuali e mediali. Il corso forma figure professionali capaci di operare nei settori della comunicazione editoriale, audiovisiva, digitale e multimediale, con competenze trasversali oggi richieste in diversi ambiti lavorativi.

Civil engineering for infrastructural regeneration (LM-23, dipartimento di Ingegneria civile - DINCi) è erogato interamente in lingua inglese e forma profili altamente specializzati nel campo della progettazione e della rigenerazione delle infrastrutture, con un forte orientamento all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. Si rivolge a studenti italiani e internazionali interessati ad acquisire competenze avanzate in un settore cruciale per lo sviluppo e la sicurezza dei territori.

Linguaggi della comunicazione e dello spettacolo (LM-65/LM-92, dipartimento di Studi umanistici - DiSU) approfondisce le forme, le pratiche e le teorie della comunicazione nei linguaggi contemporanei, con particolare attenzione al mondo dello spettacolo, delle arti performative e delle industrie culturali. Il corso si propone di formare figure in grado di operare nei settori della comunicazione, dei media, dell’organizzazione culturale e della produzione artistica.

Scienze storiche e del patrimonio culturale (LM-84/LM-89), dipartimento di Studi umanistici - DiSU) integra la formazione storica con le competenze per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale, in linea con le più attuali esigenze di tutela, promozione e comunicazione dei beni culturali. Offre una solida preparazione metodologica e interdisciplinare, utile tanto per l’accesso ai percorsi della ricerca quanto per sbocchi professionali nel settore culturale e istituzionale.