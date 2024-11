Presentato nella sala stampa dell’Aula Magna Beniamino Andreatta dell’Università della Calabria il corso di Laurea magistrale in Intelligence e analisi del rischio. Il percorso di studi è il risultato della collaborazione di tre diversi dipartimenti: quello di Lingue e Scienze dell’Educazione, diretto da Roberto Guarasci, di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale guidato da Leonardo Pagnotta, quello di Scienze Aziendali e Giuridiche presieduto da Franco Rubino. Alla conferenza sono intervenuti anche il rettore Gino Crisci e il professore Piero Fantozzi, docente di teorie della regolazione e della sicurezza. La presentazione è stata conclusa dall’intervento di Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence, per il quale è significativo che questo corso venga avviato nel cinquantenario della legge istitutiva dell’Ateneo di Arcavacata, firmata dall’allora presidente del consiglio Aldo Moro.