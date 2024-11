Sabato 23 marzo alle ore 18.00 nella sala conferenze dello storico Palazzo Bevilacqua di Curinga si terrà la presentazione del fortunato libro di Raffaele Gaetano “Le querce sono in fiore” dedicato ai viaggiatori nel Lametino. L’incontro voluto fortemente dall’amministrazione comunale guidata da Vincenzo Serrao è teso a far conoscere la storia del territorio attraverso il punto di vista dei viaggiatori italiani e stranieri che nel tempo hanno attraversato la Calabria e in particolare il Lametino. La presentazione, affidata allo storico Piero Monteleone, sarà preceduta dagli indirizzi di saluto del sindaco Vincenzo Serrao, dell’assessore alla cultura Maria Cesareo e del presidente dell’Associazione per Curinga, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento culturale. Come ha scritto recentemente il critico letterario Francesco Polopoli l’opera «è una poliantea iconico-figurativa che un Magister elegantiae di caratura, Raffaele Gaetano, offre al suo territorio in uno spirito di comunione… In effetti, al di là dell’ingente mole di diari, resoconti, memorie e lettere di visitatori italiani e stranieri, che al Lametino rimanda tutta, tra ?700 e ?900, l’idea di una riflessione all’indietro ritorna utile anche come documento storico di qualificazione territoriale. Insomma, un passato presente, coniugato al futuro in un lavoro di picture thinking a curvatura civica: tra le altre cose, ben presentata narrativamente, ed in una veste grafica acquarellata, da cui la pila di pagine si lascia felicemente confezionare. Il cursus studiorum di Gaetano non poteva tradire l’impianto strutturale di questo pregevolissimo capolavoro; nel filone epistemologico delle bellezze sa ben mantenere in un circolo virtuoso speculazione e sguardo estetico».