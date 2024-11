Torna l’appuntamento con l’ottava edizione del Festival Leggere&Scrivere di Vibo Valentia. La macchina è già in moto. L’evento è per il 15 ottobre, quando si alzerà il sipario sulla manifestazione che si concluderà il 19 ottobre.

Dal 2012, il Festival porta avanti la sua missione di mettere Vibo e la Calabria al centro del dibattito culturale. Una scommessa vinta. Nel corso delle precedenti edizioni, il Festival Leggere&Scrivere ha accolto oltre 2000 ospiti nazionali e internazionali, richiamando un pubblico di oltre 60.000 spettatori.

ll format è consolidato: la letteratura è la regina, ma si spazia in diverse discipline, dalla scienza alla musica, dal teatro al cinema e ai new media. Occhi puntati, come sempre, anche sull’attualità. Non mancheranno a Vibo le riflessioni sui grandi temi che scuotono i nostri tempi.

«Il programma sarà quanto mai articolato, l’invito è venire a gustarlo di persona a palazzo Gagliardi, sede tradizionale del Festival e in altri luoghi di Vibo Valentia. Siamo pronti ad accogliere il pubblico per il piacere di incontrarsi, dialogare, viaggiare insieme attraverso parole, musica, ma anche arte e sapori del territorio» promettono Gilberto Floriani e Maria Teresa Marzano, direttori artistici della rassegna.