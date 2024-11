Si tratta di un supermercato all'interno del quale famiglie bisognose, segnalate dalle associazioni e dal Comune, possono ricevere beni di prima necessità

Nuova sede per l'emporio solidale “I cinque pani”, gestito da una rete di realtà associative: nel pomeriggio di oggi è stata inaugurata la nuova struttura che lo accoglierà. La sede precedente, situata in via Firenze, non è più agibile poiché in precedenza i Vigili del Fuoco avevano segnalato un potenziale rischio di crollo, e per mandare avanti l'attività di volontariato si è cercata una nuova collocazione, sita in via Ernesto Terranova; si tratta della terza sede, poiché in principio la prima fu nel centro storico in Vico Caloiro, inaugurata nel 2014, l'anno successivo venne spostato nei locali della citata via Firenze.

Si tratta di un supermercato solidale, dove le famiglie bisognose – segnalate dalle varie associazioni e dal Comune di Crotone - possono fare la spesa scegliendo direttamente i beni necessari, grazie ad una particolare card sulla quale vengono caricati dei punti che ad ogni “acquisto” vengono scalati. Un'attività encomiabile che aiuta circa 160 famiglie, e che va avanti grazie ai volontari delle associazioni, e alla collaborazione dei vari enti pubblici e privati, come l'ente comunale o l'F.c. Crotone che periodicamente aiutano l'emporio. Presenti all'inaugurazione, i rappresentanti delle associazioni, l'assessore comunale alle Politiche Sociali Alessia Romano, e l'assessore regionale al ramo Angela Robbe.





«Ricominciamo da qui – ha dichiarato la presidente di Kroton Community Lidia Bauckneht – utilizziamo questo nuovo percorso come un nuovo inizio per offrire, oltre a quelli che sono i servizi che l'emporio ha sempre garantito come la spesa alle famiglie, anche delle consulenze su alcune esigenze manifestate dai nostri utenti, ovvero un orientamento sui servizi presenti sul territorio, per rendere le persone consapevoli dei diritti di cui possono usufruire».

«Se in questi quattro anni – ha dichiarato il referente provinciale di Libera Antonio Tata – nonostante gli incidenti di percorso, stiamo riuscendo a ripartire, è perchè c'è una rete. Sicuramente un'associazione o una cooperativa da sola non ce l'avrebbe fatta, invece siamo tanti; ci sono amici che hanno partecipato all'inizio e nel frattempo se ne sono aggiunti altri. Ci sono tanti cittadini comuni che ancora adesso continuano a dare una mano senza essere nominati perchè non lo fanno per la gloria, ma perchè sentono di dover dare un contributo. Sicuramente la rete è una delle forze principali che fa andare avanti l'emporio, ma che fa andare avanti anche altre iniziative».

«E' importantissimo sostenere iniziative del genere – ha dichiarato l'assessore Robbe – soprattutto in una regione come la nostra che ha un tasso di povertà molto alto. E' vero che dobbiamo lavorare per fare uscire dalla povertà le persone, però è anche vero che nella fase in cui noi lavoriamo e troviamo delle soluzioni che siano il dare dignità e lavoro alle persone, è necessario che le accompagniamo e non le lasciamo sole nel percorso. Questo è il motivo per cui iniziative come questa di oggi sono importantissime e fondamentali. Noi dobbiamo dare spazio a tutti quei soggetti che, insieme alle istituzioni, lavorano per accompagnare la gente a riprendere un percorso di vita; questo percorso è dignitoso quando è autonomo».