Sta per scattare una nuova fase della protesta contro il caro carburanti in Calabria. A Falerna gli agricoltori si preparano a bloccare nuovamente la circolazione nell’area dello svincolo autostradale dell’A2 e della Statale 18. La mobilitazione proseguirà fino alla mezzanotte di oggi, giovedì 15 ottobre, quando è previsto l’arrivo degli autotrasportatori, pronti a raccogliere il testimone e dare il via a una nuova fase dei blocchi.

Una staffetta tra due categorie accomunate dalle difficoltà legate all’aumento del prezzo del gasolio e dei costi di produzione. Gli agricoltori denunciano da giorni una situazione ormai insostenibile, con spese sempre più elevate e ricavi insufficienti a garantire la sopravvivenza delle aziende.

Dalla mezzanotte la protesta passerà dunque agli autotrasportatori, con possibili nuove ripercussioni sulla viabilità.

Da venerdì 16 ottobre sono inoltre previsti quattro presidi nei principali nodi logistici calabresi, da Gioia Tauro a Lamezia Terme, fino a San Marco Argentano e Vibo Marina.

