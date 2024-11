Nuove e interessanti prospettive sono emerse durante l’incontro sulla mobilità sostenibile in ambito turistico organizzato da Destinazione Sila e Terredamare a San Giovanni in Fiore, concluso dall’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine. Dai numerosi interventi è emersa infatti la necessità e la comune volontà di avviare un percorso per programmare insieme, attraverso una costante attività di analisi, confronto e co-progettazione, una serie di interventi che possano facilitare il raggiungimento delle destinazioni turistiche con soluzioni di trasporto intermodale. Soprattutto per i turisti stranieri, ma anche per turisti “domestici”, è fondamentale mettere a disposizione collegamenti efficaci da stazioni ferroviarie e aeroporti, nonché implementare servizi di trasporto all’interno delle destinazioni turistiche stesse e tra diverse aree turistiche calabresi.

Fondamentale – è stato evidenziato durante il dibattito – è che tale programmazione avvenga con largo anticipo rispetto all’arrivo dei turisti per dare la possibilità a chi programma una vacanza con molti mesi di anticipo di trovare le soluzioni più consone alle proprie esigenze. Un altro aspetto importante è la consapevolezza che tali progetti devono articolarsi su base pluriennale in modo da dare la possibilità agli operatori del settore di promuovere e commercializzare le proposte turistiche che prevedano collegamenti e servizi di trasporto locale verificate e affidabili. Altri aspetti fondamentali riguardano le attività online e offline di informazione e comunicazione di tali soluzioni e la digitalizzazione dei servizi di prenotazione e acquisto tramite una piattaforma multimodale.

Dopo i saluti del presidente del Parco Nazionale della Sila, Francesco Curcio, i lavori sono stati introdotti da Daniele Donnici, presidente della rete di imprese Destinazione Sila, e Francesco Imbroisi, direttore del Consorzio Terredamare. Sono seguiti gli interventi di rappresentanti di organizzazioni di categoria regionali, consorzi e organizzazioni turistiche. Un contributo importante al dibattito è arrivato da Aristide Vercillo, dirigente di Ferrovie della Calabria, e da Gennaro Scura, presidente del Consorzio Autoservizi dei Due Mari, che hanno manifestato la loro disponibilità a portare avanti un’attività di confronto con gli altri stakeholders per costruire soluzioni efficaci e sostenibili, in grado di migliorare l’offerta complessiva di trasporto in Calabria, in aggiunta a quella già esistente del trasporto pubblico locale. Sono intervenuti poi Antonio Borelli, assessore al turismo Comune di Catanzaro, Antonio Bevilacqua, assessore al turismo Comune di Cotronei e Francesca Pisani, sindaca di Casali del Manco, che hanno dimostrato grande attenzione per l’iniziativa.

Nelle sue conclusioni l’assessore ai Trasporti della Regione Calabria Emma Staine, ha sottolineato il proficuo lavoro che svolgono Destinazione Sila e Terredamare sui territori in termini di aggregazione, coordinamento e promozione delle imprese turistiche aderenti alle due organizzazioni. «La mobilità sostenibile – ha detto l'assessore Staine – non è più semplicemente un'opzione, ma una necessità imperativa nel contesto attuale. La nostra idea è quella di sviluppare al massimo un modello di trasporto che sia sostenibile, inclusivo ed equo per tutti i cittadini. Questo significa investire in soluzioni innovative e orientate al futuro che riducano le emissioni, migliorino l'accessibilità e promuovano uno stile di vita sano e attivo. L'attenzione all'ambiente, unita allo sviluppo del turismo per la migliore promozione del nostro territorio, mi induce a ritenere che stiamo operando nella giusta direzione e dunque è mia intenzione ampliare ulteriormente i servizi dello scorso anno, inserendo nuovi percorsi per migliorare l'offerta».