Il provvedimento del Mef e del Ministero dell’Ambiente attiva le accise mobili utilizzando l’extragettito Iva di agosto. Attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
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Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani.
Il decreto ministeriale del Ministero dell'Economia, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, secondo quanto si apprende, è pronto e si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento attiva il meccanismo delle accise mobili, con le risorse dell'extra gettito Iva del mese di agosto.