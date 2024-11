Si è tenuta domenica 8 luglio l’inaugurazione del nuovo store di Soverato del brand “Acqua degli Dei”, il profumo che si ispira all’essenza della Calabria e del Mediterraneo.

Il progetto, lanciato nell’aprile del 2015 con il primo punto vendita a Tropea, in soli tre anni è cresciuto sensibilmente, arrivando così all’apertura del terzo store monomarca in Calabria.



«La decisione dell’apertura di un nuovo store – commentano i responsabili - nasce a seguito del crescente apprezzamento del mercato di un brand il cui obiettivo è sempre stato quello di promuovere le meraviglie della Calabria emozionando. Come per gli altri store, anche in questo nuovo punto vendita i clienti saranno accolti da un’atmosfera suggestiva fatta di essenze, colori, suoni, immagini e materiali che, come il legno marino utilizzato per gli arredi, raccontano l’identità dei luoghi a cui si ispirano».



Da quest’estate, dunque, anche i visitatori di Soverato potranno portare con sé un “ricordo olfattivo” delle emozioni e delle tante esperienze vissute durante il soggiorno in Calabria.