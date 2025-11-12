Il costo annuo per famiglia è di 380 euro. Il sistema idrico è vecchio e inadeguato: reti colabrodo perdono il 42% del prezioso liquido lungo il tragitto di distribuzione. I dettagli inseriti in un’analisi di Consumers’ Forum presentata Rimini alla XXIX edizione di Ecomondo

Aumentano spesa e consumi. Aumenta anche la quantità di acqua sprecata in casa o andata persa lungo la rete, nel tragitto dall’acquedotto al rubinetto, a causa delle pessime condizioni del sistema di approvvigionamento idrico nazionale. Lo dice uno studio di Consumers’ Forum presentata Rimini alla XXIX edizione di Ecomondo, green technology expo. I dati registrano un minor consumo complessivo di acqua dai rubinetti mentre invece aumenta l'acquisto di acqua imbottigliata.

Prezzi in crescita

Il prezzo della minerale è salito del 40% in dieci anni. La ricerca del Consumers’ Forum dice che si è passati da una media di 241 litri al giorno per abitante del 2012, ai circa 215 litri del 2024, con una riduzione del 10,8%. Nello stesso periodo è aumentato il consumo di acqua minerale: dagli 11.370 milioni di litri del 2012, pari a circa 190 litri pro capite all'anno, ai 15.150 milioni di litri, 257 litri pro-capite del 2024, una crescita pari al +35,2%. Le bottiglie di minerale, però, pesano decisamente di più sul bilancio familiare. Il costo medio di un litro di acqua potabile del rubinetto si attesta oggi a 0,00256 euro, mentre il prezzo di un litro di acqua minerale è pari a 0,26 euro, costa il 10.056% in più rispetto all'acqua che esce dai rubinetti delle case italiane.

Meno acqua potabile dai rubinetti, più acquisti di minerale imbottigliata

Gli sprechi

Nel report si parla poi dello spreco legato alla rete di distribuzione vecchia e inadeguata, anche se gli investimenti dei gestori delle reti sono passati dai 51 euro per abitante di 10 anni fa agli 80 del 2024: complessivamente 8 miliardi. Ad oggi le perdite idriche imputabili alle dispersioni della rete si attestano al 42% dell'acqua distribuita. Lo studio del Consumers’ Forum calcola che un appartamento può sprecare fino a 20mila litri di acqua all'anno se non se ne fa un utilizzo accorto. Un rubinetto che gocciola fa perdere fino a 5 litri di acqua al giorno, mentre l'uso della vasca da bagno comporta un consumo fino a 160 litri di acqua contro i 40 litri della doccia. Anche lavare denti e mani e fare la barba senza criterio, cioè lasciando scorrere sempre l’acqua durante queste operazioni, può produrre sprechi di decine di litri.