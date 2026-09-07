Agosto segna un nuovo traguardo per il Sistema Aeroportuale Calabrese, che registra il miglior risultato di sempre con 564.624 passeggeri e una crescita del +19% rispetto allo stesso mese del 2025. Un risultato particolarmente significativo soprattutto per la composizione della crescita.

A sostenere il nuovo record è soprattutto la forte crescita del traffico internazionale, che nel mese di agosto raggiunge 324.077 passeggeri, con un incremento del 37% rispetto al 2025 e una quota pari al 42% del traffico complessivo del sistema. Una quota di assoluto rilievo, che testimonia la crescente apertura internazionale della Calabria e il rafforzamento di una rete di collegamenti sempre più ampia e diversificata.

In questo quadro, assume particolare rilievo il dato di Lamezia Terme, dove per la prima volta nella storia dello scalo il traffico internazionale supera quello domestico, raggiungendo 217.773 passeggeri e un’incidenza del 50,30% sul traffico complessivo dell’aeroporto. Un risultato di forte valenza strategica, che testimonia l’evoluzione della vocazione dello scalo e il crescente peso dei collegamenti internazionali all’interno dell’offerta aeroportuale calabrese.

Un risultato che si inserisce in un andamento altrettanto significativo nei primi otto mesi dell’anno: da gennaio ad agosto il Sistema Aeroportuale calabrese ha movimentato complessivamente 3.299.880 passeggeri, registrando una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato di particolare rilievo, che restituisce con immediatezza la dimensione della crescita della connettività aerea regionale e conferma la capacità del sistema di intercettare una domanda sempre più ampia.

Il risultato complessivo nasce dalla crescita registrata nei tre aeroporti regionali, con Lamezia Terme che registra un incremento a doppia cifra rispetto ad agosto dello scorso anno. Un andamento che si inserisce in un quadro di crescita del traffico e di progressivo rafforzamento della rete dei collegamenti.

A sostenere questa dinamica è anche l’evoluzione dell’offerta, che nel corso del 2026 ha visto l’introduzione di nuove destinazioni, l’incremento dei collegamenti e una più ampia articolazione dei mercati serviti.

Il sistema aeroportuale calabrese dispone oggi di una rete più estesa, più diversificata e in grado di offrire maggiori opportunità di collegamento, rispondendo a una domanda che continua a crescere e che esprime esigenze sempre più articolate.

La crescita dei passeggeri si accompagna dunque a un elemento altrettanto significativo: l’ampliamento della capacità della Calabria di essere connessa con un numero crescente di destinazioni e mercati.

Il record di agosto rappresenta così un risultato concreto di un percorso di sviluppo che continua a tradursi in più traffico, più collegamenti e una maggiore capacità di scelta per chi viaggia da e verso la Calabria.

«Il raggiungimento del nuovo record storico rappresenta un risultato di straordinaria importanza per il Sistema Aeroportuale Calabrese e per l'intera regione», dichiara Luciano Vigna, Presidente di SACAL.

«Ma il dato che più ci soddisfa è la qualità della crescita. Non stiamo semplicemente movimentando più passeggeri: stiamo costruendo una rete sempre più ampia, diversificata e internazionale, capace di collegare la Calabria con un numero crescente di mercati e di rendere la nostra regione sempre più accessibile e competitiva. Questo risultato ci responsabilizza ulteriormente. Il record raggiunto non rappresenta un punto di arrivo, ma la nuova base sulla quale costruire la crescita dei prossimi anni, continuando a investire nella connettività, nella diversificazione dei mercati e nello sviluppo sostenibile del sistema aeroportuale regionale».

Dopo un 2025 già chiuso con oltre 4,3 milioni di passeggeri e una crescita del 21% rispetto all'anno precedente, il nuovo risultato conferma l'accelerazione intrapresa dal sistema aeroportuale regionale.