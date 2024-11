Il presidente della regione, Mario Oliverio, insieme al presidente della Sacal, Arturo De Felice, al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e di Crotone, Ugo Pugliese, ha presentato le novità in merito alla gestione degli aeroporti calabresi. «Quattro nuovi voli Alitalia – ha affermato il presidente Sacal – dall’aeroporto di Reggio Calabria, tre dei quali per Roma e uno per Milano, e nuovi investimenti per lo scalo di Crotone». Il governatore ha aggiunto: «Oggi mettiamo un altro tassello nel nostro progetto di rilancio degli aeroporti calabresi. Non abbiamo mai rinunciato a Reggio Calabria e a Crotone malgrado le rappresentazioni negative fatte i questi ultimi mesi, e adesso lo dimostriamo con una strategia puntuale e concreta».

De Felice è entrato nel dettaglio delle novità in arrivo, spiegando che «Reggio Calabria, che ha vissuto momenti drammatici, ha avuto un riconoscimento senza precedenti perchè, dopo un anno di incontri riservati con la compagnia di bandiera, vedrà ripristinati, tre voli giornalieri per Roma e quindi la possibilità di collegarsi con il mondo. Continua De Felice: «Non vogliamo rinunciare ad altre compagnie e nei prossimi giorni concluderemo altri rapporti. Per Crotone abbiamo studiato qualcosa di molto importante con i sindaci: l'aeroporto crotonese aveva come destino l'interruzione del traffico per sperare poi in una ripresa ad aprile 2018, ma, grazie a incontri incessanti, abbiamo mantenuto con Ryanair la continuità del volo su Bergamo per 4 giorni a settimana e stiamo per definire altri due collegamenti per potenziare il periodo invernale, con Bologna e con una meta internazionale».

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha espresso la propria «soddisfazione per un risultato che è frutto di un lavoro silenzioso, lungo cinque anni. Nelle more dell'ingresso di Sacal - ha proseguito - abbiamo garantito il mantenimento dello scalo reggino grazie anche all'impegno della Regione, e oggi raccogliamo i frutti della scelta a mio avviso vincente, di un'unica società di gestione degli aeroporti calabresi, e questo conferma quanto sia fondamentale porre fine ai localismi e far crescere insieme tutta la Calabria, e conferma la necessità di non creare più aeroporti di serie A e aeroporti di serie B».





Infine, l'intervento del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese: «Ci sono stati anche momenti di tensione sia con il presidente Oliverio sia con il presidente De Felice, ma ci ha sempre accomunato l'obiettivo di mantenere aperto l'aeroporto di Crotone e si è rivelata una buona scelta perché adesso si vedono ricadute positive sull'intero territorio della provincia, grazie anche al contributo di tanti altri Comuni del Crotone. Ora siamo impegnati all'ulteriore implementazione di altre tratte oltre quelle di Ryanair». In conclusione, De Felice ha fatto anche il punto della situazione con riferimento alla gestione dei tre aeroporti calabresi, Lamezia Terme, Crotone e Reggio Calabria: «La Sacal ha ereditato una situazione molto pesante per quanto concerne la governance, considerando il fallimento delle pregresse società di Reggio e Crotone». Il presidente della Sacal ha poi concluso: «Abbiamo lavorato con non poche difficoltà arrivando tuttavia a risultati concreti, e adesso puntiamo alla continuità di gestione».