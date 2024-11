A Bernardo Femia conferito il mandato di proseguire l'attività di gestione dell'infrastruttura aeroportuale fino all'esito del bando di gara Enac per l'affidamento della concessione trentennale

Si è svolta oggi l'assemblea dei soci Sogas nel corso della quale si è proceduto alla nomina del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, Bernardo Femia, quale liquidatore della società.

I soci presenti Regione Calabria e Provincia di Reggio Calabria, con l'eccezione del socio Comune di Reggio Calabria che si è riservato la decisione in merito, hanno altresì conferito al commissario liquidatore il mandato di proseguire l'attività di gestione operativa dell'infrastruttura aeroportuale finalizzata ad assicurare la continuità del servizio pubblico di interesse generale, che sottende ai compiti del Gestore, fino all'esito del bando di gara Enac per l'affidamento della concessione trentennale per la gestione dell'Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, garantendo la copertura finanziaria per detta fase di transizione.