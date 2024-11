Un incontro in videoconferenza per dare una scossa alla situazione dell’aeroporto “S. Anna” di Crotone, più volte denunciata dai comitati cittadini che ormai da tempo lamentano l’insufficienza dei collegamenti dallo scalo, che configura una soppressione del diritto alla mobilità per i cittadini dell’area. Proprio ieri, il prefetto di Crotone, Maria Carolina Ippolito, ne ha discusso con rappresentanti della Regione Calabria, il presidente f.f. della Provincia di Crotone, il presidente dell’Enac e il presidente della Sacal.

«Nel corso dell’incontro - comunica la prefettura - richiesto dai rappresentanti dei due principali comitati cittadini a sostegno dell’aeroporto, la Sacal ha informato che, pur con le difficoltà connesse alla crisi del settore causate dall’emergenza epidemiologica in atto che hanno comportato la cancellazione di alcuni voli, entro la fine del mese di giugno saranno garantiti settimanalmente 4 voli per Bergamo e 2 per Bologna».

«Alla luce dell’attenzione e dell’impegno alla valorizzazione dello scalo aeroportuale crotonese manifestato dalle autorità competenti, il prefetto - si legge nella nota - si è detto soddisfatto dell’esito dell’incontro ed ha auspicato una sempre più ampia sinergia istituzionale che possa consentire l’ampliamento dello scalo aereo».