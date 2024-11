Il consigliere regionale: ‘La Regione deve proporsi come guida indicando la strada più esatta per il futuro dell’aeroporto’

‘Lo scalo aeroportuale di Crotone assume una particolare importanza per tutto il territorio regionale non solo dal punto di vista dei servizi offerti ma anche per l’occupazione e l’economia. Il compito che ha avuto e che avrà nel processo di sviluppo – dichiara Nazzareno Salerno - lo rende un elemento essenziale su cui puntare evitando la concretizzazione di fenomeni di marginalizzazione.



Per tali motivi, condivido l’intervento che verrà posto in essere con la costituzione di una società per azioni volta ad assumerne la gestione e di cui faranno parte la Regione e gli Enti locali. Il fallimento della società ‘Aeroporto S. Anna Spa’ impone infatti dei provvedimenti risolutivi che cancellino ogni tipo di dubbi ed incertezze.



Ben venga anche l’ingresso di soci privati, ma ritengo che, in ogni caso, il ruolo della Regione debba essere quello di attore principale in considerazione della rilevanza strategica dell’aeroporto e della necessità di garantire la prosecuzione delle attività. La Regione deve proporsi, in questo processo, come guida indicando la strada più esatta per il futuro dell’aeroporto e predisponendo quanto necessario affinché si realizzino le azioni più incisive.



La quota di partecipazione della Regione deve essere maggioritaria poiché va assicurata la presenza di una posizione forte che funga da aggregatore e ispiri fiducia. Va, in sostanza, perseguito l’interesse collettivo – conclude Salerno - che è quello di facilitare una crescita economica e sociale armonica di tutto il territorio attraverso il potenziamento dei collegamenti e dunque con un impulso ai flussi turistici e agli scambi culturali e commerciali’.