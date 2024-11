Si è tenuto questa mattina un incontro, convocato dal sindaco pitagorico Ugo Pugliese al quale hanno partecipato i sindacati, le associazioni e i comitati, per fare il punto della situazione

E' tutto pronto per la manifestazione che si terrà venerdì mattina alla sede di Sacal a Lamezia Terme per l'aeroporto di Crotone. Un sit-in volto ad una reale apertura dello scalo, per un futuro della fascia jonica e per il diritto alla mobilità. In ragione di ciò, si è tenuto questa mattina un incontro, convocato dal sindaco pitagorico Ugo Pugliese al quale hanno partecipato i sindacati, le associazioni e i comitati, per fare il punto della situazione. L'ente comunale ha messo a disposizione gratuitamente alcuni autobus per Lamezia per tutti quelli che vorranno partecipare a questa manifestazione; l'appuntamento è fissato per venerdì mattina alle 8:30 al Piazzale Nettuno.

!banner!

Ad oggi hanno aderito i comuni di Carfizzi, Melissa, Cutro, Cotronei, S.Nicola dell'Alto, S. Mauro Marchesato, Verzino, Crucoli e il comune di Rossano. «Non ci fermeremo fino a quando non vedremo gli aerei sulla pista del S.Anna»: è il messaggio lanciato dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese che non ha escluso ulteriori azioni di protesta qualora il sit-in di venerdì non dia risultati concreti.