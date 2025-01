I canoni di affitto hanno conosciuto una crescita a due cifre in Calabria nel 2024, pari al +17,1%, mentre i prezzi di vendita sono saliti del 2,5%. Secondo i dati dell'Osservatorio annuale elaborato da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it, comprare casa in regione costa oggi, mediamente, 957 euro/mq, mentre per affittare sono necessari 6,6 euro/mq medi.

La domanda, è scritto in una nota, «ha ben performato in entrambi i comparti, aumentando più in quello degli affitti (+21,9%) che in quello delle compravendite (+14,9%). Anche l'offerta ha mostrato segno più, crescendo quasi in egual misura per vendita (+5,1%) e locazione (+4,9%)».

I dati per provincia: le vendite

La provincia di Vibo Valentia, secondo l'analisi, si conferma il territorio più costoso in Calabria per acquistare casa, con 1.435 euro/mq di media, in crescita del 5,2% rispetto a dicembre 2023. Solo altre due aree superano i 1.000 euro/mq medi, ovvero i comuni di Crotone (1.122 euro/mq) e Cosenza (1.070 euro/mq).

La zona più economica in cui comprare un immobile è invece la provincia di Reggio Calabria, che con una lievissima ascesa dello 0,6% raggiunge gli 814 euro/mq.

Quasi ovunque i prezzi di vendita, in accordo con il trend regionale, hanno evidenziato una crescita, eccezion fatta per il comune di Catanzaro, giù dello 0,6%.

La maggioranza delle aree regionali rispecchia l'andamento generale di incremento dell'offerta di vendita, con il +22,6% del comune di Crotone a spiccare. La relativa provincia è invece uno dei due territori a mostrare un decumulo (-5,3%), insieme alla provincia di Catanzaro (-1,8%).

Anche guardando alla domanda, il segno più è diffuso, con 4 aumenti in doppia cifra: nello specifico, si tratta della provincia di Cosenza e del comune di Vibo, entrambi su del 26,8%, insieme al comune e alla provincia di Reggio (+19,9% e +12%).

I dati per provincia: gli affitti

Riguardo alle locazioni, la provincia di Crotone è la più cara per affittare casa, sfiorando, con un rialzo del 10,3% su base annua, gli 11 euro/mq medi. Questa è anche l'unica area ad aver raggiunto la doppia cifra, mentre tutte le altre si mantengono al di sotto di tale soglia.

In particolare, la zona meno onerosa, esattamente come per le compravendite, è la provincia di Reggio, con 5,2 euro/mq medi nonostante un'ascesa del 27,1% nei 12 mesi appena trascorsi.

La quasi totalità dei territori ha osservato una crescita dei canoni anno su anno, rispettando la tendenza regionale, a esclusione della provincia di Vibo, che perde il 23,5% nel periodo analizzato.

Passando all'analisi dello stock disponibile in locazione, questo evidenzia un andamento disomogeneo tra le singole aree, con alcune crescite marcate, come il +38,8% della provincia di Cosenza, a cui fanno da contraltare altri decumuli, tra i quali risalta il -30,1% del relativo comune.

Più facile trovare invece una linearità nel comportamento della domanda di affitto, che in diversi casi segue la tendenza positiva regionale, calando solo in 3 aree: nel comune e in provincia di Catanzaro (-3,6% e -16,4% rispettivamente), così come in provincia di Vibo Valentia (-8,1%).