Protagonisti della nuova puntata i lavoratori che in questi giorni stanno manifestando contro le politiche europee considerate troppo stringenti. In collegamento con lo studio l'assessore Gianluca Gallo che ha rassicurato: «Faremo la nostra parte»

La protesta prosegue. E gli incontri pure, a partire dal vertice che, oggi, l’assessore regionale all’Ambiente Gianluca Gallo ha dovuto interrompere per un partecipare al confronto in diretta tv, su LaC, con gli agricoltori in protesta sulla “106”, a Botricello. Nella puntata odierna di Dentro la Notizia, a cura della redazione giornalistica di LaC News24, le rivendicazioni del comparto hanno trovato nuova linfa e vetrina, e sono state rilanciate con forza affinché divenga chiaro a Roma (e a Bruxelles) che con il futuro e i diritti di chi lavora la terra non si scherza.

Il punto nodale è lo stesso: la politica europea che impone paletti sempre più stringenti sulle produzioni e, a cascata, sul sistema gestionale e organizzativo dell’agricoltura in ambito comunitario. Le soluzioni prospettate sono governative, e quindi politiche. Ma ci sono anche aspetti sui quali, per rimanere all’attualità calabrese, la stessa Regione potrebbe incidere. Ecco perché, in questi giorni (a partire da lunedì), dei problemi sollevati è stato investito proprio Gallo. La scelta della Regione di affiancare le motivazioni della protesta nasce da un dato di fatto: la Calabria, nel comparto, primeggia a livello italiano soprattutto per quanto riguarda la liberazione dei fondi legati alla Programmazione comunitaria precedente: fondi per milioni di euro che serviranno proprio a sostenere il settore. Però, non basta: la scarsa funzionalità – così è stata definita – dei vecchi Consorzi di bonifica da poco riformati e centralizzati, rappresenta un ulteriore freno sul quale lo stesso Gallo ha fornito ampie rassicurazioni: la riforma è stata adottata proprio per arginare e chiudere le storture del passato.

Nel corso della puntata condotta da Pier Paolo Cambareri, numerose testimonianze da parte degli agricoltori sollecitati dall’inviata Rossella Galati. Tra gli ospiti, anche una rappresentante dell’impresa al femminile, e tanti giovani sotto i trent’anni che hanno deciso di investire il proprio futuro nel comparto. Un settore che, secondo quanto emerso nel corso del format, avrebbe bisogno di maggiore libertà d’azione, supporti economici per l’innovazione, maggiore tutela delle tipicità da contrapporre alle “omologazioni” pensate dall’Europa e destinate a disperdere il patrimonio delle diversità.

Punti sui quali la stessa Regione ha fatto e sta facendo la sua parte. E sulla quale continuerà ad impegnarsi nella consapevolezza del valore economico e sociale di un mondo, quello agricolo, che rappresenta al momento il vero motore dell’economia regionale.

