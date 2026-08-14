Le risorse finanziano Pnrr, sviluppo rurale e programmi per l’ortofrutta, con interventi destinati a innovazione, infrastrutture, ricambio generazionale e competitività delle imprese calabresi

Arcea, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione Calabria, ha autorizzato nuovi elenchi di pagamento per complessivi 10.207.878,98 euro, destinati alle aziende agricole, all’insediamento e agli investimenti dei giovani agricoltori, allo sviluppo rurale, alle infrastrutture, all’apicoltura e alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo.

A darne notizia è il assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. Le risorse vengono immesse nel sistema agricolo regionale attraverso tre distinti decreti di pagamento, che interessano il Pnrr, il Psp 2023-2027 e il Psr 2014-2020, oltre all’Ocm ortofrutta.

Pnrr, quasi 2,5 milioni per frantoi e meccanizzazione

Il primo provvedimento, Decreto n. 12, autorizza pagamenti per 2.496.848,44 euro nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Prosegue così l'attuazione delle misure finalizzate alla modernizzazione e all'innovazione del settore agricolo.

Nel dettaglio, sono previsti 1.758.850,46 euro per il Pnrr-M2C1 Frantoi, annualità 2026, e 737.997,98 euro per il Pnrr-M2C1 Meccanizzazione, annualità 2025.

Sviluppo rurale, oltre 4,2 milioni di euro

Il Decreto n. 5 autorizza invece pagamenti per 4.223.501,79 euro, relativi agli interventi strutturali dello sviluppo rurale nell'ambito del Psp 2023-2027 e del Psr 2014-2020.

Le risorse interessano numerose misure, tra interventi dei Gal, investimenti nelle aziende agricole, apicoltura, infrastrutture e sostegno ai giovani. Tra gli importi più consistenti figurano i 2.187.415,11 euro destinati alla misura Sre01-Cal.01 – Pacchetto Giovani, i 567.418,24 euro della misura Psr 6.1.1 – Pacchetto Giovani e i 295.560,31 euro destinati al bando infrastrutture comuni Srd07-Cal.01.

Particolarmente significativo è il capitolo dedicato al ricambio generazionale. Attraverso le misure 4.1.2, 6.1.1 e Sre01-Cal.01, il Pacchetto Giovani concentra 2.915.384,66 euro, destinati a favorire l'insediamento e gli investimenti delle nuove imprese agricole.

Ortofrutta, 3,4 milioni alle organizzazioni di produttori

Il terzo provvedimento, Decreto n. 406, riguarda invece l'Ocm ortofrutta e autorizza il saldo relativo ai Programmi operativi 2025, per un importo complessivo di 3.487.528,75 euro.

Le somme sono destinate alle organizzazioni di produttori e rappresentano un sostegno per uno dei comparti strategici dell'agricoltura regionale. La liquidazione contribuisce a rafforzare l'aggregazione dell'offerta, gli investimenti, la qualità delle produzioni e la capacità competitiva delle imprese sui mercati.

L'autorizzazione del saldo, viene inoltre sottolineato, conferma il percorso di accelerazione delle procedure intrapreso da Arcea per garantire una più rapida erogazione delle risorse ai beneficiari.

Gallo: «Oltre 10 milioni nel sistema agricolo calabrese»

«Con questi nuovi pagamenti – dichiara l'assessore Gianluca Gallo – immettiamo oltre 10 milioni di euro nel sistema agricolo calabrese, sostenendo contemporaneamente modernizzazione delle aziende, ricambio generazionale, sviluppo dei territori e rafforzamento delle filiere».

Per Gallo, «particolarmente significativo è l'investimento sui giovani, ai quali sono destinati quasi 3 milioni di euro, perché favorire nuove imprese e nuove generazioni in agricoltura significa costruire il futuro del settore».

L'assessore evidenzia inoltre il ruolo delle diverse linee di intervento: «Allo stesso tempo proseguiamo nell'attuazione del Pnrr, sosteniamo gli interventi dello sviluppo rurale e garantiamo risorse importanti alle organizzazioni di produttori dell'ortofrutta».

Il lavoro con Arcea, aggiunge Gallo, «punta a un obiettivo preciso: trasformare nel minor tempo possibile le risorse disponibili in pagamenti concreti per i beneficiari».

«Continueremo su questa strada – conclude – accelerando le procedure e assicurando alle imprese certezze e strumenti per investire, innovare e competere, perché un'agricoltura più forte significa più sviluppo, occupazione e opportunità per tutta la Calabria».