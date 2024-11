Proseguono nella giornata di oggi e di domani (9 e 10 maggio) le fiere Cibus, a Parma, e Macfrut, a Rimini. Due esposizioni, entrambe di livello internazionale, che presentano il meglio del cibo Made in Italy.

Al Cibus, accanto ai grandi marchi della pasta, dei salumi, dei formaggi e delle conserve tricolori, della pizza, dei dolci, dell'aceto balsamico, spazio anche alle piccole aziende nate da pochi anni e che magari hanno puntato sulla filiera corta, sull’innovazione del prodotto o del packaging, sulla territorialità. Il Macfrut, invece, è specializzato nelle filiere ortofrutticole, comparto rispetto al quale l’Italia gioca da sempre un ruolo molto importante.

In entrambi gli appuntamenti, che meriterebbero un calendario non concomitante al fine di favorire un più attento e prolungato afflusso di visitatori professionali o di esperti della comunicazione, è presente una collettiva organizzata dalla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura retto dall’assessore Gianluca Gallo, in collaborazione con l’Arsac della quale è commissario Fulvia Caligiuri.

Al Cibus le circa sessanta aziende calabresi che hanno aderito alla proposta unitaria della Regione spaziano dal mondo dei formaggi e dei salumi a quello del pomodoro e degli altri ortaggi freschi e trasformati. Si passa all’olio extravergine di oliva, alle bibite, ai funghi e ai tartufi, alla pasta e ai prodotti da forno, alla dolciaria, alle conserve ittiche. Un’offerta molto variegata che fa capo sia ad aziende consolidate e già presenti sui mercati internazionali, sia a imprese più piccole e in cerca di affermazione. Al Cibus sono presenti anche aziende, in genere più longeve e più grandi per fatturato, che hanno preferito allestire stand autonomi distribuiti nei vari padiglioni, come nel caso della Callipo (tonno e gelati), della Facino (conserve di ortaggi e di pesce), della Muraca (conserve di pomodoro, di peperoncino, castagne…), della Colacchio (pasta e prodotti da forno).

Nelle giornate del 7 maggio, al Cibus, e dell’8 maggio al Macfrut, le collettive della Calabria sono state visitate dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nella fiera riminese il rappresentane del Masaf è stato ospite della Regione anche nella pausa pranzo ed ha avuto quindi la possibilità di degustare alcuni prodotti d’eccellenza Made in Calabria.

Al Macfrut sono presenti i Consorzi di Tutela dell’ortofrutta calabrese IG: Patata della Sila, Cipolla di Tropea, Bergamotto di Reggio Calabria (olio essenziale), Limone di Rocca Imperiale, Finocchio di Isola Capo Rizzuto, Cedro di Santa Maria del Cedro.

In entrambe le fiere è stato presentato il Sistema Grand Terroir che fa capo al Network di LaC (www.grandterroir.it), che mette in relazione, attraverso gli straordinari benefici della comunicazione integrata: aziende, persone, territori, identità.