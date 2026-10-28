Il percorso universitario di II livello è cofinanziato dalla Regione Calabria e dall'Arsac. Conferenza stampa giovedì 29 ottobre alle 12.30 con l'assessore Gallo e i rappresentanti dell'ateneo

Sarà presentato domani, giovedì 29 ottobre alle ore 12.30, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, il Master universitario di II livello in “Innovazione e Sostenibilità nel settore agroindustriale”, promosso dall'Università della Calabria.

Il percorso formativo, curato dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza (DESF) dell'Unical, è cofinanziato dalla Regione Calabria e dall'Arsac e punta a formare figure professionali altamente qualificate nei processi di innovazione e sostenibilità applicati al comparto agroindustriale.

Alla conferenza stampa interverranno l'assessore regionale all'Agricoltura, Gianluca Gallo, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, la direttrice generale dell'Arsac, Fulvia Caligiuri, il direttore del DESF, Francesco Aiello, e la direttrice del Master, Valeria Pupo.